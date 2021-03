Luke Skywalker est mort dans Star Wars: The Last Jedi après avoir aidé les rebelles à vaincre les vestiges de l’Empire une dernière fois. Disney semblait dire aux fans qu’il était temps de passer à autre chose et d’embrasser les nouveaux personnages de la troisième trilogie. Mais ensuite, Disney a changé de cap, décidant de faire à nouveau usage de Luke.

Mark Hamill a repris son rôle pour une apparition surprise dans la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Luke est peut-être mort, mais Disney n’a pas fini d’explorer les années perdues entre les épisodes 6 et 7. Des décennies d’histoires inédites pourraient être racontées sur Disney +, et le studio a déjà annoncé son intention de faire des tonnes de nouvelles émissions pour son service de streaming. Il y a beaucoup d’endroits dans la galaxie où le jeune Luke pourrait apparaître, mais ce ne sera pas Hamill qui le jouera.

Une fuite il y a quelques semaines suggérait qu’un acteur qui avait été choisi par des fans en tant que jeune Luke était sur le point de jouer le Jedi emblématique dans les futurs émissions et films Star Wars. Nous parlons de Sebastian Stan, star de The Falcon and the Winter Soldier. Mais Stan a maintenant démenti les rumeurs selon lesquelles il deviendrait un maître de la Force dans les futurs spectacles de Disney.

Stan est largement connu pour son interprétation de Bucky Barnes / Winter Soldier dans les films Captain America et Avengers de Marvel. Le parcours de son personnage est loin d’être terminé, bien que The Falcon and the Winter Soldier fera avancer son histoire. Mais nous n’avons pas encore vu Bucky se racheter vraiment, et il pourrait ne pas l’accomplir dans une émission de télévision. Nous ne faisons que spéculer, mais le patron de Marvel, Kevin Feige, a déclaré que les émissions Disney + n’étaient pas obligatoires pour comprendre la situation globale du MCU. Nous nous attendons donc à ce que l’arc de Bucky soit enveloppé dans un futur film.

On ne sait pas combien de temps Stan continuera à apparaître dans les films MCU et s’il est même possible de le partager entre Marvel et Lucasfilm. L’acteur est apparu sur Good Morning America où il a abordé les rumeurs de Star Wars. Les animateurs l’ont interrogé sur les fuites de Skywalker, affirmant que Hamill lui-même avait déjà tweeté son soutien à Stan.

Sebastian Stan sur les rumeurs selon lesquelles il jouerait un jeune Luke Skywalker dans #StarWars: « Si @HamillHimself m’appelle personnellement pour me dire qu’il se sent enclin à partager ce rôle avec moi, je le croirai. » 👀https: //t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/MvftVLlcLk – Good Morning America (@GMA) 25 mars 2021

«Si Mark Hamill m’appelle personnellement pour me dire qu’il se sent enclin à partager ce rôle avec moi, alors je le croirai», a plaisanté Stan, ajoutant qu’il ne le croirait pas avant. C’est la réponse que nous attendons de tout acteur dont on dit qu’il joue un rôle énorme. Rien n’est officiel tant que le studio n’est pas prêt à l’annoncer.

Peut-être que Disney n’est pas pressé de révéler le nouveau Luke, surtout s’il va continuer à choquer les fans avec des camées similaires. Lancer le même truc que dans la finale mandalorienne ne sera jamais aussi surprenant, mais Disney pourrait utiliser le même mouvement pour présenter le nouveau Luke Skywalker, que ce soit Stan ou quelqu’un d’autre. Cela dit, il sera intéressant de voir si Disney utilisera une émission Disney + Star Wars pour présenter un jeune Skywalker ou un film.

En annonçant ses dates de sortie de films mises à jour pour 2021 et au-delà, Disney a indiqué qu’il avait deux projets Star Wars sans titre en préparation, qui devraient être lancés le 19 décembre 2025 et le 17 décembre 2027. Par ailleurs, Disney a également défini Rogue Squadron. pour le 22 décembre 2023, mais ce sera une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Il est trop tôt pour dire s’il y a de la place pour Luke Skywalker dans l’un de ces films.

