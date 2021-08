Une rumeur sauvage dit que Google pourrait lancer le Pixel 6 dans les deux prochaines semaines

in

Lorsque Google a annoncé son incursion dans les magasins de détail physiques il y a quelques mois, j’ai dit que c’était une excellente nouvelle pour la série Pixel 6. Vous ne lancez pas de magasins de détail uniquement pour présenter vos appareils domestiques intelligents. Vous avez besoin de quelque chose de plus puissant que cela pour générer du trafic. Et l’expérience Pixel 5 ne suffit pas. Google a besoin d’un véritable téléphone phare. Peu de temps après, Google a confirmé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La société a également confirmé qu’il s’agirait d’appareils haut de gamme. Il y a maintenant plus de preuves suggérant que Google va enfin essayer de rivaliser dans le secteur mobile. Un nouveau rapport indique que Google est sur le point de faire un pas différent de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent de l’entreprise. L’événement d’annonce du Pixel 6 pourrait avoir lieu un jour avant la conférence de presse d’Apple sur l’iPhone 13.

Google a dévoilé le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro début août, mettant fin aux spéculations sur les conceptions divulguées et le processeur supposé. Google a montré le nouveau design et confirmé les principales spécifications des deux téléphones. Cela comprenait l’annonce du chipset Tensor de première génération de Google pour les appareils Pixel.

Fuite de la date de l’événement de lancement du Pixel 6

Google n’a pas précisé combien coûteront les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, laissant entendre qu’ils seront chers. Il n’a pas non plus révélé quand les smartphones arriveront dans les magasins. Nous avons tous supposé que l’événement de lancement du Pixel 6 aurait lieu en octobre ou début novembre, comme cela a été le cas les années précédentes. Mais Google travaille peut-être sur une grosse surprise pour les fans.

Un leaker de Weibo affirme que la série Pixel 6 sera dévoilée le 13 septembre, notant que le lancement de l’iPhone 13 d’Apple aura lieu “tôt le matin” le 15 septembre.

Si elles sont exactes, ce sont les heures locales en Chine, compte tenu des fuites récentes. Apple devrait dévoiler l’iPhone 13 le 14 septembre. Dans un tel cas, l’événement de lancement du Pixel 6 pourrait avoir lieu le 12 septembre. Mais c’est un dimanche, ce qui semble hautement improbable.

Pourtant, si Google dévoilait le téléphone Pixel 6 avant l’iPhone 13, cela indiquerait au monde que Google n’a pas peur de la concurrence. Google a toujours suivi de près l’iPhone d’Apple tout en critiquant son concurrent. Mais les ventes de Pixel n’ont jamais décollé. C’est toujours un appareil de niche qui s’adresse à un type particulier d’utilisateur Android.

La tempête parfaite

Les concurrents d’Apple tentent généralement de mettre autant de jours que possible entre le lancement de leurs produits et celui d’Apple. C’est particulièrement vrai pour les concurrents de l’iPhone. Samsung en est le meilleur exemple avec la série Note. L’appareil était un incontournable des événements IFA début septembre, mais Samsung a rapproché le lancement de début août afin d’éviter l’iPhone.

D’un autre côté, la pandémie offre la tempête parfaite, une rare opportunité pour le Pixel 6 de Google de défier l’iPhone 13. Dans les années sans pandémie, tous ces lancements de produits impliqueraient des conférences de presse en personne. Ils seraient annoncés bien à l’avance afin que les médias puissent s’occuper de la logistique de voyage impliquée dans la couverture des keynotes. Organiser un événement de lancement du Pixel 6 en personne si proche de la keynote de l’iPhone 13 serait impossible.

Mais toutes les sorties de produits d’automne seront des événements de presse virtuels diffusés en ligne. Cela rend les choses beaucoup plus faciles pour toutes les personnes impliquées. Et cela donnerait à Google une rare chance d’affronter Apple à la mi-septembre. Cela ne signifie pas que le Pixel 6 battra réellement l’iPhone 13 en termes de ventes. Mais cela donnerait certainement à Google beaucoup de publicité gratuite. Même les personnes qui ne sont pas intéressées par les appareils Pixel découvriraient le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Là encore, ce ne sont que des rumeurs. Nous devrons attendre qu’Apple et Google annoncent leurs événements de lancement. Cela pourrait arriver dès la semaine prochaine, au moins pour la nouvelle série iPhone 13.