Une rumeur sommaire suggère que l’iPhone 13 pourrait prendre en charge une charge rapide jusqu’à 25 W

Même si Apple a retiré l’adaptateur secteur de la boîte de l’iPhone l’année dernière, de nombreux utilisateurs préfèrent toujours charger leurs appareils à l’aide d’un adaptateur USB afin d’obtenir une charge rapide. Maintenant, selon une rumeur fragmentaire provenant d’un site Web chinois, la gamme d’iPhone 13 pourrait prendre en charge une charge rapide jusqu’à 25 W.

Un article sur MyDrivers (via MacRumors) mentionne que l’iPhone de prochaine génération pourra être rechargé jusqu’à 25W lorsqu’il est connecté à un adaptateur secteur compatible, ce qui devrait encore réduire les temps de recharge de la batterie. Bien que vous puissiez utiliser des chargeurs avec une puissance plus élevée sur la gamme iPhone 12, ces appareils ne bénéficient pas vraiment de plus de 20W.

En 2019, Apple a commencé à vendre un adaptateur USB-C 18 W qui était également fourni avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. En 2020, cet adaptateur a été remplacé par un adaptateur légèrement plus puissant avec 20W. Il n’est cependant pas certain qu’Apple mettra à nouveau à niveau son adaptateur USB-C pour fournir plus de puissance à l’iPhone 13 si la rumeur est correcte.

Bien que la mise à niveau de 20W à 25W ne semble pas si importante, d’autres smartphones phares comme le Samsung Galaxy S21 prennent déjà en charge des chargeurs plus rapides que ceux de l’iPhone, il est donc probable qu’Apple essaie de rattraper la concurrence dans cet aspect. Bien entendu, Apple continuera à vendre l’adaptateur secteur séparément.

La tête de charge rapide actuellement en vente sur le site officiel d’Apple est de 20 W et la vitesse de charge est minime par rapport à la précédente tête de charge rapide de 18 W. Bien qu’Apple ait augmenté la puissance de charge à 25W cette fois, la vitesse de charge ne devrait pas beaucoup changer. Il convient de noter que la nouvelle génération d’adaptateurs de source de charge rapide doit encore être achetée séparément par les utilisateurs, et la stratégie de « protection de l’environnement » d’Apple pourrait être mise en œuvre jusqu’au bout.

Selon les rumeurs, l’iPhone 13 serait disponible avec le même design et les mêmes tailles que la génération actuelle. Cependant, les nouveaux téléphones devraient avoir une prise en charge étendue de la 5G, un processeur plus rapide, des caméras améliorées et de meilleurs affichages dans les versions Pro. Selon un récent rapport, Apple annoncera le nouvel iPhone au cours de la troisième semaine de septembre.

