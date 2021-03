une saison beaucoup plus régulière arrive

La la présaison la plus courte de ces dernières années a permis d’écrire les lignes générales de la saison qui démarre dans deux semaines, dans le même circuit de Bahreïn où les tests ont eu lieu.

En résumé, il peut être confirmé que la grille va être très uniforme … au moins dans la zone médiane, où les deux Fernando Alonso Quoi Carlos Sainz ils vont se battre pour voler un podium, s’ils le peuvent et leurs voitures leur en donnent. Cependant, cinq conclusions peuvent être tirées:

Alonso et Alpine, où était Renault

Fernando Alonso atterrit en Formule 1 comme s’il n’était pas parti. En seulement deux jours de travail, il a fait preuve de compétitivité, de régularité et de constance, ce qui est déjà un succès compte tenu de la pré-saison mouvementée qui s’est écoulée, dont un accident de vélo.

Alpine, malgré sa solution aérodynamique ingénieuse, ne semble pas avoir assez avancé comme pour se battre pour le sommet de la grille. Pas tant à cause de leur travail, mais parce que d’autres ont également fait un pas en avant. Renault était l’an dernier un rival pour la zone de points et a terminé parmi les candidats au podium. Tout semble être pareil avec Alpine.

SportYou | David Sánchez de Castro

Mercedes à pied … vraiment?

L’avantage qu’ils avaient en 2020 est tel qu’ils se sont soit installés, soit qu’ils ont passé ces trois jours à essayer quelque chose qui ne s’est pas bien passé. Les doutes qui ont généré non pas tant la performance à un tour, mais le comportement du W12 en général, ils invitent à un optimisme modéré à ceux qui veulent voir plus d’alternance pour la victoire.

Veiller à Lewis Hamilton «se tortiller» à la sortie d’un virage, ou tourner à l’entrée de la ligne d’arrivée du circuit de Bahreïn n’est rien qui entrerait dans les scripts ou les plus optimistes. Des problèmes tels que la boîte de vitesses cassée le premier jour et des pannes successives de Aston Martin (qui est pratiquement le même) ont soulevé de nombreux sourcils.

Ce ne serait pas la première fois que Mercedes en pré-saison montrerait un visage, puis dans la première course, ils balaient à nouveau, mais, Et si la FIA réussissait enfin avec la nouvelle réglementation aérodynamique et que la fin de sa dictature pouvait être vue? Et si le fait de ne pas faire un test précédent leur a coûté trop cher?

Ferrari ne souffre plus autant

Un tour et en longues courses, Carlos Sainz Oui Charles Leclerc ont montré plus de compétitivité que l’année dernière, depuis longtemps. Le SF21 a un excellent travail à l’arrière, sur le diffuseur et sur l’aérodynamisme, et bien qu’il ait commencé les tests certainement nerveux, il les a beaucoup mieux terminés. De plus, le moteur a fait un bond en avant et la preuve en est que le Alfa Romeo ils ont progressé en puissance.

Sainz semble s’être parfaitement adapté à la structure et au mode de travail de Ferrari, bien qu’il lui reste encore des mois pour s’y habituer. S’il parvient à s’intégrer tôt, aux côtés de Leclerc, il peut répéter la résurrection de Cavallino comme il l’a fait chez McLaren.

McLaren, la surprise possible: surveillez votre diffuseur

Le passage au moteur Mercedes de McLaren Cela a généré de nombreux doutes, mais le MCL35M est très aérodynamiquement travaillé et de cette façon, il est plus facile pour tout de fonctionner. Lando Norris Oui Daniel Ricciardo ils sont restés les plus constants au cours des trois jours, à la fois sur un tour et sur de longues courses.

Le bon défaut pour cela est la solution technique qui ont trouvé dans le diffuseur arrière pour maximiser ces limites réglementaires. S’ils réussissent bien en course, personne ne doute qu’il sera copié par le reste des équipes.

Red Bull, prêt à faire peur

Si Mercedes a merdé, comme le soulignent les plus optimistes, son trône dans le Formule 1 a déjà pratiquement un propriétaire: Taureau rouge. Ceux qui dominaient avant l’ère hybride ont trouvé dans la continuité leur meilleure arme, bien qu’ils n’aient pas donné un demi-indice de ce qu’ils ont fait avec ce diffuseur.

Le moteur Honda fonctionne, et de quelle manière (McLaren l’aurait voulu il y a quelques années …), qui avec un Max verstappen de plus en plus mature et un Sergio Perez que dès qu’il aura fini de rejoindre l’équipe, il améliorera (ce n’est pas très difficile) ce qu’il a fait Alex Albon En 2020, cela peut être une garantie de plus de lutte pour les victoires. Avec un peu de chance.