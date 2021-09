Une saison cruciale pour Sion et les pélicans commence du mauvais pied

La Nouvelle-Orléans vient de terminer trois saisons consécutives inférieures à 500, elle vient de licencier Stan Van Gundy et d’embaucher Willie Green pour être son troisième entraîneur-chef en autant d’années, et les grondements sur les futurs plans potentiels de sa pierre angulaire de la franchise se font plus forts et plus fort : cela s’annonce comme une saison terriblement conséquente pour les pélicans. Le genre que vous espérez sprinter hors des portes rapidement ; le genre que vous aimeriez vraiment partir du bon pied.

Eh bien, la journée des médias à la Nouvelle-Orléans s’est concentrée sur le pied droit. Malheureusement, c’était le pied droit de Zion Williamson, qu’il s’est manifestement cassé cet été.

Dans ses remarques liminaires aux journalistes lundi, le vice-président exécutif des opérations de basket-ball des Pelicans, David Griffin, a expliqué que Williamson avait subi une intervention chirurgicale pour réparer un os fracturé au pied droit avant la ligue d’été. Williamson a attribué la blessure à “en faire trop avec mon entraînement” après une saison au cours de laquelle il a disputé son premier match des étoiles, mais les Pélicans ont trébuché sur une marque décevante de 31-41 qui leur a laissé deux matchs en dehors du tournoi de play-in.

Selon Griffin, le calendrier de retour de Williamson « devrait le ramener sur le terrain à temps pour la saison régulière – ce serait notre espoir et notre point de vue ».

“Malheureusement, je sais que cela va être considéré comme un très gros point négatif pour vous tous”, a déclaré Griffin aux journalistes. “Ce n’est vraiment pas pour nous, car nous avons dû gérer tout cela pendant l’intersaison, et nous sommes très confiants quant à la situation.”

Griffin a déclaré que Williamson s’était cassé le cinquième métatarse du pied droit, une blessure assez courante pour les stars du basket-ball, une blessure que des joueurs comme Kevin Durant, Chris Paul, Ben Simmons, Pau Gasol et Brook Lopez ont subie. La bonne nouvelle, selon Jeff Stotts du site Web In Street Clothes axé sur les blessures : le « temps moyen perdu pour les fractures du cinquième métatarse au cours de la saison est d’environ 42 matchs », car la réparation chirurgicale prend généralement de six à 10 semaines. Bien que des cas se soient produits pendant l’intersaison, Stotts a écrit, “ont raté en moyenne 15 matchs avec plusieurs joueurs actifs lors de la soirée d’ouverture”. (Cette intersaison, bien sûr, sera d’environ un mois plus courte que d’habitude.)

Stotts note également qu’Aaron Nelson, vice-président des soins aux joueurs et de la performance des Pélicans, a eu « un succès antérieur dans la gestion des fractures du cinquième métatarse » pendant son mandat avec les Phoenix Suns ; en 2009, il a aidé à ramener Robin Lopez de chirurgie « en seulement 52 jours [without] tout échec ou complication associé. Il est donc possible que l’optimisme projeté lundi par Griffin, Williamson, Green et le reste des Pélicans soit justifié, et que Zion, qui ne portait pas de botte de marche lors de la journée des médias, soit prêt à partir lorsque New Orléans s’incline contre Joel Embiid et les 76ers le 20 octobre.

Même s’il y a des raisons d’être optimiste et d’avoir une vue à moitié pleine, ce n’est toujours pas vraiment génial pour les pélicans que Williamson – la Nouvelle-Orléans n’est pas. 1 option offensive et sans doute son meilleur animateur – entre dans le camp limité à l’entraînement dans la piscine et sur le tapis roulant et est «très peu probable» de se préparer pour l’action de pré-saison.

“Il sera sur le terrain à un moment donné”, a déclaré Green aux journalistes lundi. « Mais c’est une progression. Je ne veux pas jeter quelque chose là-bas et vous m’y tenez. Le calendrier est que nous espérons qu’il pourra commencer la saison.

Si Williamson revient à temps pour le match 1, il sera intéressant de voir à la fois combien de temps il lui faudra pour se débarrasser de la rouille après plusieurs mois d’absence d’activité à plein régime et comment l’organisation gérera ses minutes. Vous vous souvenez peut-être que lorsque Zion est revenu de blessures auparavant – la déchirure du ménisque gauche qu’il a subie avant sa saison recrue et la blessure aux ischio-jambiers non divulguée qui l’a poussé à quitter la bulle – les Pélicans ne l’ont déployé que pendant de courtes périodes de temps de jeu pour éviter de se blesser à nouveau. , et il s’enregistrait pour quelques minutes d’effort avant d’être remplacé.

Williamson “détestait” le plan d’éclatement au cours de sa saison recrue, selon Christian Clark du Times-Picayune | New Orleans Advocate, et « la voie [his] le retour a été géré a causé des tensions importantes entre lui et le personnel médical de l’équipe. Que cette blessure provoque le retour des rafales reste évidemment une question ouverte :

Si Williamson commence la saison en ressemblant moins à la dynamo offensive révolutionnaire qu’il était la saison dernière, ou s’il est retardé dans sa récupération et n’est pas prêt pour le premier match après tout, les choses pourraient commencer à devenir sombres tôt à la Nouvelle-Orléans.

Il est difficile de savoir exactement quoi faire de la liste des Pélicans après un méli-mélo d’une intersaison qui a vu Griffin expédier les partants Lonzo Ball, Steven Adams et Eric Bledsoe, et faire venir Jonas Valanciunas, Devonte’ Graham, Tomas Satoransky et Garrett Temple. Ce qui semble clair, cependant, c’est que ces importations de vétérans ne seront pas les principaux moteurs du succès potentiel des Pélicans cette saison; leur meilleur coup pour une amélioration significative et une ascension au classement réside dans le développement continu du jeune noyau que Griffin and Co. a réuni. Des joueurs comme Brandon Ingram, All-Star 2019-2020, Nickeil Alexander-Walker, Kira Lewis, Naji Marshall et la recrue Trey Murphy III peuvent aider à amortir le coup d’une blessure à Zion en ajoutant un peu de punch, de jeu et d’impact bidirectionnel. Il est cependant difficile de les imaginer compenser entièrement son absence, ce qui pourrait être particulièrement dommageable dans un Ouest dans lequel pratiquement toutes les équipes, à part Oklahoma City et Houston, semblent capables d’atteindre les séries éliminatoires.

Avec ou sans Zion, un démarrage lent contre une ardoise difficile – la Nouvelle-Orléans obtient les Sixers, les Bulls rechargés, les Timberwolves, les Hawks, les Knicks et les Suns apparemment en bonne santé (si caractéristiquement chaotiques) au cours des deux premières semaines – pourrait mettre New Orléans derrière le huit balle dans la course au positionnement en séries éliminatoires. Si cela se produit, vous vous demandez si ces rapports sur les frustrations de Williamson avec la franchise commencent à se multiplier ; si le volume monte sur le bruit au sujet de la possibilité qu’il pourrait devenir le premier joueur vedette à laisser passer une prolongation de salaire maximum de son contrat de recrue l’été prochain pour signer l’offre de qualification pour devenir un agent libre sans restriction à l’été 2023 ; et si le siège du pouvoir de Griffin dans la hiérarchie des Pélicans commençait soudainement à devenir exceptionnellement chaud.

Pour l’instant, ces nuages ​​gris sont au loin et pourraient bien se disperser avant la soirée d’ouverture, laissant la place à un retour de Sion pour fournir le genre de rayon de soleil qui pourrait exciter les fans de la Nouvelle-Orléans. Les Pélicans peuvent commencer cette saison du bon pied, après tout. Cependant, vous seriez pardonné si la journée des médias vous donnait l’impression qu’ils boitaient déjà dedans.

