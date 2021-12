Une sauterelle dans la capitale : un restaurant européen aux saveurs gourmandes

Le chef Touseef Shamsudeen fait ressortir avec succès les saveurs des ingrédients, s’abstenant d’exagérer n’importe quel plat. La qualité et la fraîcheur des ingrédients permettent une cuisine aussi sobre, offrant des saveurs nettes, fraîches et simples.

La technologie a répondu à tous nos besoins au cours des deux dernières années, avec le monde à notre disposition assis à la maison. Des initiatives entreprenantes font le reste. Comme goûter aux saveurs d’une autre ville là où vous habitez, grâce au pop-up d’un restaurant.

Tout comme Grasshopper, le restaurant européen primé de Bengaluru, qui présente sa cuisine délicieuse au Lodhi dans la capitale nationale jusqu’au 14 décembre.

Ce qui frappe un convive, c’est l’absence de buffet et même de liste de plats. À la place, vous avez le choix entre des menus fixes à cinq ou sept plats. Le propriétaire Sonali Sattar dit qu’ils ont éliminé le dilemme par excellence des convives sur ce qu’il faut commander avec ces menus. Il vous suffit de choisir un menu et de vous laisser chouchouter par le restaurant avec ses multiples plats. Qu’il réduise le gaspillage alimentaire est un bonus supplémentaire.

Au service du restaurant The Lodhi’s Elan, l’équipe du Grasshopper profite au maximum des produits de la capitale. Le menu comprend des ingrédients de saison et locaux, ce qui est également le point fort du restaurant à la maison, où plusieurs éléments proviennent du jardin autour du restaurant. Une délicieuse salade de fraises marinées et de légumes verts frais avec de la feta n’est qu’un bon début. Bocconcini marinés aux raisins globes rôtis, huile de basilic et tapenade d’olives; les asperges grillées avec du parmesan vieilli en cave, de la sauge croustillante et du zeste de citron sont un gagnant dans le menu végétarien, qui comprend un plat principal de gnocchis de pommes de terre croustillants avec de la noix de coco et de l’espuma d’oignon, des chips d’ail et du beurre fumé. Ceviche de rouget sauvage aux quartiers de pamplemousse, piments serrano marinés et ciboulette ; La roulade de poulet farcie aux noix, suivie de jarrets d’agneau braisés avec une sauce aux grains de poivre mélangés, du risotto au sarrasin et des carottes glacées constitue un repas copieux pour les mangeurs de viande.

En dessert, au choix Panna cotta Espresso sauce caramel café et amandes torréfiées, ou ganache chocolat noir 70% et glace moutarde.

Le chef Touseef Shamsudeen fait ressortir avec succès les saveurs des ingrédients, s’abstenant d’exagérer n’importe quel plat. La qualité et la fraîcheur des ingrédients permettent une cuisine aussi sobre, offrant des saveurs nettes, fraîches et simples.

Sattar dit que c’est la première fois qu’ils apportent l’expérience Grasshopper en dehors de Bengaluru et espèrent en faire plus, d’autant plus qu’il semble n’y avoir aucune fin à la pandémie.

Rajesh Namby, directeur général de The Lodhi, New Delhi, affirme que ses chefs s’imprègneront sûrement des recettes et des concepts du Grasshopper pour offrir aux habitants de Delhi des saveurs simples mais délicieuses, même une fois le pop-up terminé.

