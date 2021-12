Une scène finale était hors script, et cela la rend encore plus émouvante

L’insécurité est terminée et les fans de la comédie HBO sont toujours aux prises avec le fait que la série bien-aimée est terminée. Mais heureusement, les fans sont satisfaits de la fin. Les téléspectateurs ont regardé la romance des montagnes russes d’Issa et Lawrence était liée avec un joli arc et les deux se sont retrouvés ensemble dans leur propre bonheur. Issa [Issa Rae] et celle de Molly [Yvonne Orji] les carrières ont prospéré et les amis Kelli [Natasha Rothwell] et Tiffany’s [Amanda Seales] les vies amoureuses et les carrières individuelles ont également prospéré. Mais la plus grande réaction est survenue lors d’un moment émouvant entre Molly et Issa après le jour du mariage de Molly. Alors que les fans réagissaient aux remarques d’amour déchirante entre les deux meilleures amies à l’écran, Yvonne Orji, qui incarne Molly dans la série, a remercié Issa d’être sa personne. En fin de compte, Orji est sorti du script.

Elle a tweeté le clip de la finale, sous-titrant le moment: « Cette scène dans la salle de bain était la dernière scène que j’ai tournée en Molly. Au cours d’une des prises, [showrunner Prentice Penny] m’a dit de sortir du script et de remercier @IssaRae pour la façon dont elle a changé ma vie. Nous pleurions pour de vrai POUR DE VRAI. »

Cette scène dans la salle de bain était la dernière scène que j’ai tournée en Molly. Au cours de l’une des prises, @The_A_Prentice m’a dit de sortir du script et de remercier @IssaRae pour la façon dont elle a changé ma vie. Nous pleurions pour de vrai POUR DE VRAI. #InsecureHBO pic.twitter.com/ZsjrpDkDLo – Yvonne Orji (@YvonneOrji) 27 décembre 2021

Penny a poursuivi avec son propre tweet, partageant davantage les instructions en coulisses qu’il a données. « J’adore cette scène. C’était vraiment mon conseil. Nous avions tourné côté @YvonneOrji et je voulais qu’Issa soit surpris par quelque chose. Alors j’ai dit à Yvonne de la remercier en tant qu’Yvonne pas Molly. Puis Yvonne a dit ‘Dis moins’ et Issa était toutes les larmes. Nous étions TOUS !! »

Penny l’a suivi avec un autre tweet, expliquant que Molly et Issa étaient toujours les personnages centraux. C’était aussi la scène finale qu’Orji et Rae ont tournée ensemble, ce que Penny a fait à dessein. « La vraie histoire d’amour, c’est Issa et Molly. Les femmes noires qui sont droguées comme des f— et prospérer face à n’importe quoi, c’est ce que nous observons vraiment. »

Dans le documentaire HBO Max The End qui jette un regard sur l’impact culturel de la série, Orji devient émue à la fin de sa série, où elle remercie Rae d’avoir changé sa vie pour le rôle. « Je suis très fière de vous être utile », dit-elle à Rae. « Parce que je sais que lourde est la tête qui porte la couronne.