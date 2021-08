Une scène hilarante de gars gratuit avec Ryan Reynolds improvisée après le tournage du film

Il s’avère que les deux filles étaient les enfants de Shawn Levy, et ils ont tout filmé dans la chambre de sa fille. Avant d’expliquer la scène en question, Levy dit qu’il n’a jamais côtoyé un acteur comme Ryan Reynolds. La star a été impliquée dans le montage global du film, et Levy attribue certains des moments les plus drôles du film à Reynolds assis sur le canapé dans la baie de montage pour donner son avis. L’idée que les deux filles se maudissent a fini par inciter le réalisateur à faire venir ses filles et à filmer dans sa propre maison, ce qui a donné lieu à une excellente blague. Levy explique en détail les compétences d’improvisation de Ryan Reynolds, en disant :