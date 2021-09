Une séance de qualification controversée laisse Palou dixième et O’Ward huitième

in

26/09/2021 à 02:03 CEST

Alex Segura Lozano .

Une séance de qualification controversée au Grand Prix de Long Beach a quitté le pilote espagnol ce samedi Alex Palou (Chip Ganassi Racing) en 10ème position et son poursuivant immédiat, le Mexicain Pato O’Ward, huitième.

“Nous allons essayer à cent pour cent et je pense que nous sommes sortis en position limite; un peu plus loin, c’est là que se produisent les choses les plus folles », a déclaré Palou dans une déclaration à Efe.

Ni Palou, qui mène le classement général de l’Indycar, ni O’Ward (Arrow McLaren SP) n’ont pu se qualifier pour la dernière manche qualificative de la course ce dimanche après un examen de plus de quinze minutes par l’organisation.

Les organisateurs ont décidé que O’Ward avait amélioré son temps alors qu’il y avait un drapeau jaune sur le circuit, quelque chose qui n’est pas autorisé dans cette catégorie.

Après la course, O’Ward s’est plaint de la décision et a demandé aux organisateurs du championnat une “cohérence”.

“On devrait être dans la dernière séance, se battre pour la pole, c’est dommage”, a déploré le Mexicain.

NEWGARDEN PREND LE « PLE »

Le troisième classé du général, l’Américain Josef Newgarden (Team Penske), a pris la ‘pole position’ après avoir bouclé un excellent dernier tour en qualifications.

Le classement actuel de l’Indycar a Palou en tête avec 517 points ; Mexicain O’Ward, deuxième avec 482 points; et l’Américain Newgarden, troisième avec 470 points, après avoir ajouté un point pour la première position ce samedi.

Bien que loin du titre, Newgarden était plein après avoir terminé la séance de qualification en premier.

“Ne jamais dire jamais dans ce sport”, a-t-il déclaré aux médias lorsqu’on l’a interrogé sur ses chances de remporter le trophée de champion.

HERTA NE PAS PASSER LE PREMIER TOUR

Tous les favoris ont passé le premier tour de qualification sans difficultés majeures, à l’exception de l’Américain Colton Herta (Andretti Autosport), qui avait dominé les deux séances d’essais libres.

Herta a terminé en quatorzième position, juste devant Alexander Rossi (Andretti Autosport) et Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing).

UNE ÉTAPE DE FAIRE L’HISTOIRE

Quatre-vingt-cinq tours séparés Palou deviendra le premier pilote espagnol de l’histoire à gagner ce dimanche avec le titre de champion d’Indycar, la plus grande catégorie de course monoplace en Amérique.

L’objectif de Palou sera de finir dans le top 12 pour être champion mathématiquement, faites ce que font les autres, puisque O’Ward n’a pas obtenu le « pôle ».

Dans le cas improbable d’un match nul, Palou sortirait victorieux car les deux auraient trois victoires en leur faveur, donc le nombre de deuxièmes places serait le facteur pour briser l’égalité et, là, l’Espagnol gagne aussi.

En plus d’être une étape importante pour le sport automobile espagnol, Palou deviendra également l’un des plus jeunes pilotes de l’histoire à remporter le titre Indycar., au cas où je le ferais enfin ce dimanche.

Seul l’Américain Scott Dixon, une légende de l’Indycar avec six championnats à son actif, qui a réussi à battre la compétition en 2003 à 23 ans, et Sam Hornish, qui l’a remporté à 22 ans en 2001, ils surpasseraient Palou.