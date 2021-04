Une séance photo nue à Dubaï suscite des coups subtils sur les Russes, les Ukrainiens et les démocrates ⋆ .

Un scandale international impliquant une séance photo de nu à Dubaï a incité les médias en Russie et en Ukraine à mettre en évidence les transgressions morales commises par leurs citoyens respectifs – et à Moscou, à mettre en lumière les liens supposés d’un organisateur présumé avec Hillary Clinton et Barack Obama. Les coups transnationaux étaient subtils, mais apparents entre les lignes.

Le dépoussiérage a commencé la semaine dernière lorsque plus d’une douzaine de jeunes femmes d’Europe de l’Est ont posé alors qu’elles étaient entièrement déshabillées sur le balcon d’un gratte-ciel de Dubaï.

Plusieurs photos du tournage sont devenues virales, en particulier en Europe de l’Est, où les spéculations se concentraient sur les nationalités des membres du groupe.

Les autorités locales de Dubaï, officiellement musulmane et strictement conservatrice, ont rapidement porté plainte contre les femmes et un photographe. Les événements se sont déroulés dans les jours qui ont précédé le mois sacré musulman du Ramadan, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé pour une visite d’État au Qatar, son voisin régional.

La police de Dubaï a annoncé le 3 avril les charges et les conséquences possibles pour le groupe de balcons.

«Une affaire pénale a été enregistrée contre les personnes arrêtées, et elles ont été renvoyées au parquet pour de nouvelles poursuites judiciaires», a écrit l’agence sur Twitter. Citant le droit local, l’agence a noté: «Quiconque fait appel, chante ou se livre publiquement à des propos obscènes, et quiconque séduit publiquement les autres dans la débauche de quelque manière que ce soit, sera puni d’une détention d’au plus six mois et d’une amende…»

Les médias russes et ukrainiens se sont rapidement concentrés sur les organisateurs de cette escapade photo, qui était alternativement décrite comme une fête pour la royauté arabe, un coup de pub pour une entreprise technologique et du contenu pour un site pornographique israélien.

La chaîne d’information RT sponsorisée par l’État russe a affirmé que l’organisateur était Vitaliy Grechin, originaire d’Ukraine, qui a grandi aux États-Unis.

« Un homme prétendant être un stratège politique américain aurait été arrêté par la police aux Émirats arabes unis, après que plus d’une douzaine de mannequins aient abandonné leur kit pour des clichés coquins sur un balcon dans le pays conservateur du Golfe », a écrit le journal. Soulignant les affirmations de Grechin d’être un stratège du Parti démocrate, le site a publié des photos des médias sociaux, représentant Grechin posant avec le président de l’époque Obama.

Un site basé en Ukraine, le média d’information pro-Moscou financé par la Russie Strana, a publié des photos de Grechin avec Obama, ainsi qu’avec Hillary Clinton et George Clooney. Sur une photo, le Grechin chauve partage des spaghettis avec Clooney. Dans d’autres, Grechin pose au milieu de femmes à peine habillées et déshabillées. Le site Strana a rapporté que Grechin avait prétendu en 2019 être le conseiller financier d’Obama et que l’homme né à Kiev avait organisé des orgies pour des parlementaires ukrainiens.

Dans d’autres médias plus favorables à l’Occident, des rapports ont révélé que le photographe du balcon était un Russe.

Le Moscow Times, qui milite contre la censure des médias, a noté que le photographe et huit des modèles de balcons sont russes. Le photographe ailleurs a été identifié comme Alexei Kontsov, le fondateur d’une société informatique.

Au milieu de nouvelles spéculations sur une intervention diplomatique et sur la question de savoir si les responsables de l’ambassade se précipiteraient pour aider leurs citoyens, les autorités de Dubaï se sont désengagées mardi de la responsabilité de poursuivre le scandale.

«Son Excellence, Essam Issa Al Humaidan, procureur général de l’émirat de Dubaï, a déclaré que le parquet avait achevé des enquêtes sur une séance photo récemment rendue publique qui enfreignait la loi des EAU», selon le bureau des médias de Dubaï. «Les personnes impliquées seront expulsées des Émirats arabes unis. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet. »

Les auteurs présumés devaient être renvoyés chez eux en Moldavie, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine.

Just the News n’a pas été en mesure de contacter immédiatement les présumés participants.