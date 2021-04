Selon un affidavit, Cecil Ray s’est présenté à la maison de son ex, Mariah Lopez, et a exigé de voir la fille «qu’il croit être la sienne». TMZ a rapporté que lorsque Lopez n’a pas laissé entrer le concurrent d’American Idol, il est entré par une porte arrière verrouillée, l’a poussée au sol et l’a frappée avec le talon de sa paume avant de partir.