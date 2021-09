Une semaine après que Bitcoin est devenu la monnaie officielle

Par Elena Obukhova, fondatrice et PDG de FAS | Services de conseil en fintech

Le jour historique où Bitcoin est devenu la monnaie officielle au Salvador et la monnaie étrangère officielle pour le reste du monde a commencé avec la correction des prix du Bitcoin. La correction n’est jamais une nouveauté pour la communauté crypto. Cependant, cette fois, la plupart des cryptos l’ont pris comme une infraction personnelle et une attaque orchestrée contre Bitcoin.

Nayib Bukele, président du Salvador, a déclaré sur son Twitter : « Le Salvador vient d’acheter 200 nouvelles pièces. Nous avons maintenant 400 #Bitcoin », faisant référence à une remise du marché sur ses publications de suivi. Mardi (8), ils avaient déjà 550 Bitcoins.

L’ensemble de la communauté cryptographique mondiale regardait El Salvador en ce jour historique. Le 7 et les jours suivants, les gens se sont rendus dans de grandes chaînes telles que Starbucks, McDonald’s et différents magasins locaux pour payer en Bitcoin et le publier sur leurs réseaux sociaux. La communauté Crypto était pleine d’enthousiasme, je pouvais le voir sur mon Twitter.

Il y a également eu des mouvements opposés avant et après que Bitcoin soit officiellement devenu monnaie légale. Certains ont affirmé qu’ils paieraient cette réforme avec leurs impôts. Il y a eu plusieurs manifestations dans le pays.

La volatilité est un terme relatif

Je dis toujours que la volatilité est un terme relatif. La devise ne peut pas être volatile si nous ne la comparons à rien d’autre. Imaginez si tous les prix, salaires et règlements mondiaux étaient en Bitcoin. Serait-il volatil alors ? Cependant, lorsqu’il s’agit du marché mondial, de l’achat de marchandises à l’étranger et de la conduite des affaires en devises étrangères, la volatilité de la monnaie nationale peut avoir un effet néfaste sur les affaires. Surtout quand il s’agit de petites entreprises et de micro-commerçants.

Jusqu’à présent, le Bitcoin n’est pas la seule monnaie officielle au Salvador, car le dollar américain reste également en place. Bitcoin aide le pays à minimiser sa dépendance au dollar américain et à avoir d’énormes avantages à long terme pour l’économie. Cependant, avoir un système de double monnaie nous ramène au débat sur la volatilité. Si tous les commerçants et entreprises effectuent des règlements en dollars américains, l’acceptation du Bitcoin peut porter le prix en fonction du jour et des conditions du marché. Si tous les règlements sont en Bitcoin, les entreprises et les micro-commerçants seraient moins sensibles aux fluctuations des prix au quotidien. De plus, compte tenu de la nature déflationniste du Bitcoin, ils pourraient également profiter d’une appréciation de la devise à long terme.

Quand on parle de solutions financières innovantes dans le monde développé, ce n’est jamais la même chose que dans les pays en développement. El Salvador, selon les données de Findex 2017, ne comptait que 30% d’adultes ayant accès à un compte formel, ce qui signifie que 70% de la population n’est pas bancarisée. La prévision de pénétration d’Internet (Statista) est fixée à 49%, ce qui signifie que la moitié de la population n’a pas accès à Internet. C’est déjà une fraction plus importante de la population qui peut accéder aux services financiers via le marché des crypto-monnaies par rapport aux personnes ayant accès aux produits financiers formels.

El Salvador a également introduit une application Chivo (argot signifiant “super”) pour les paiements Bitcoin qui a connu des problèmes technologiques lorsque les gens ont essayé de se connecter ou de payer dans des cafés / restaurants. Comme pour tout lancement d’application, certaines personnes ont eu une expérience négative en raison de problèmes technologiques et des personnes extrêmement enthousiastes à l’idée d’utiliser le réseau Lightning et de payer avec Bitcoin en quelques secondes chez Starbucks ou dans les cafés locaux.

Il est important de comprendre qu’El Salvador est le pays avec l’un des revenus par habitant les plus bas d’Amérique latine. La plupart des gens n’utilisaient pas de produits financiers formels et restaient sans services bancaires. Le taux de littératie financière a été marqué à 21% en 2017 (Banque mondiale) par rapport aux économies développées qui comptent entre 37 % et 60 % de personnes possédant des connaissances financières. Par exemple, l’Argentine, où le taux d’adoption de la cryptographie est l’un des plus élevés d’Amérique latine, avait un taux de littératie financière de 28%.

J’avais travaillé avec des produits financiers pour la population mal desservie en Asie du Sud-Est pendant mon séjour à l’ONU, et présenter quelque chose de nouveau sans une éducation et une explication appropriées s’accompagne toujours de beaucoup de difficultés. En même temps, j’ai toujours cru que les crypto-monnaies étaient le remède à l’inclusion financière et à la population mal desservie. Les habitants des zones rurales du Myanmar, par exemple, n’ont pas accès aux guichets automatiques. Toutes les machines sont à des kilomètres les unes des autres. Imaginez à quel point il est difficile de retirer de l’argent d’un guichet automatique lorsque vous devez parcourir des kilomètres pendant la saison des pluies et des typhons dans la boue. Ce n’est pas une expérience quotidienne et donc une partie importante de l’économie formelle devient l’économie monétaire. En même temps, j’ai réalisé que chaque foyer a accès à au moins un téléphone connecté à Internet. Cela rend extrêmement facile l’accès au marché de la cryptographie sans avoir besoin de marcher n’importe où.

Dans mes articles précédents, j’ai discuté des cas d’utilisation du Bitcoin et de la crypto-monnaie en Amérique latine au sein de l’économie monétaire et en dehors du secteur public. Les gens choisissent Bitcoin plutôt que leur monnaie nationale pour différentes raisons, notamment la protection contre l’inflation, l’accès aux services financiers, les envois de fonds, les prêts, etc. Donner cours légal au Bitcoin ne le fait entrer que dans le secteur public et inclut toute cette économie non officielle et non officielle.

Pour en revenir au cas d’El Salvador, à mon avis, c’est l’une des expériences les plus excitantes au niveau gouvernemental qui peut améliorer la vie des gens et accroître l’inclusion financière. L’ensemble de la communauté crypto le voit avec une pure excitation. Nayib Bukele a introduit l’économie non officielle dans le secteur public, ouvrant davantage d’opportunités pour les personnes non bancarisées et pour l’économie du pays dans son ensemble.

Toutes les bonnes idées ne fonctionnent pas dans la pratique, et la plupart du succès est toujours l’exécution . Le jour du lancement n’a pas été aussi facile que prévu, mais quand avons-nous eu un bon jour de lancement pour quelque chose ? Le PIB du Salvador est de 27 milliards de dollars, comparons-le à Apple et sa capitalisation boursière de 2,46 milliards de dollars. Les nouveaux produits Apple ne sont pas toujours parfaits, pourquoi attendons-nous que Chivo soit si fluide ?

En fin de compte, les énigmes les plus essentielles qu’El Salvador devrait résoudre sont :

1) Éducation financière et alphabétisation. Il est crucial d’expliquer aux gens ce qu’est vraiment Bitcoin et comment il peut les aider avec les envois de fonds, les transactions quotidiennes et l’accès aux produits financiers.

2) Règlements . J’ai déjà mentionné que l’utilisation d’un système de double monnaie nationale peut avoir un coût, non pas pour le gouvernement et les riches, mais pour les pauvres. Les micro-commerçants, les petits fournisseurs et les particuliers seront exposés aux fluctuations des devises et risquent la baisse du prix du Bitcoin lorsqu’ils doivent effectuer un règlement en dollars américains.

3) Cadre pour les paiements, les transferts, les règlements et la comptabilité en crypto-monnaies. Il doit être facile, accessible et se dérouler sans heurts.

La vraie histoire est en train de se faire aujourd’hui et elle est passionnante pour l’ensemble de l’espace crypto. Je continuerai de regarder comment la situation évoluera et partagerai plus de mises à jour et d’idées plus tard. Il prévoit également de se rendre personnellement au Salvador dans les prochains mois.