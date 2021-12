Une semaine d’hiver plutôt calme

Image : Nintendo

Alors que nous entrons dans la semaine de Noël et que nous nous rapprochons de la fin de 2021, le calendrier de sortie s’est, comme toujours à cette période de l’année, en grande partie évaporé. Mais ce n’est pas une mauvaise chose ! En fait, c’est souvent le moment idéal pour se familiariser avec certaines versions précédentes.

Pour moi, c’est souvent le meilleur moment de l’année pour creuser dans mon arriéré de jeux et commencer enfin à jouer à des trucs que j’ai repoussés depuis des semaines, voire des mois. Personnellement, j’espère pouvoir jouer à The Gunk, Returnal et consacrer plus de temps à l’excellent multijoueur de Halo Infinite. Ce dernier n’est pas dans mon carnet de commandes, mais je ne peux pas arrêter de le jouer. Oh, et je pourrais jouer plus à Destiny 2 alors que je retombe dans ce trou sombre, encore une fois …

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 20 décembre

mardi 21 décembre

Jeux de sports d’hiver : édition 4X | Xbox Series X/SLacuna | PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox OneDans mon ombre | Xbox One

mercredi 22 décembre

le chemin de Gardner | SwitchLa Légende des Héros : Sen no Kiseki IV | PC La Légende des Héros : Sen no Kiseki KAI | PCDynasty Warriors 9 Empires | ordinateur

Jeudi 23 décembre

Rigid Force Redux | PS4Foulard | PCColt Canyon | PS4Tunnel de Doom | SwitchBeastie Boy DX | SwitchTeratopia | SwitchWindstorm : Début d’une grande amitié | Changer

vendredi 24 décembre

Contes de Vegas | Xbox One, PCTunnel of Doom | Boisson Xbox OneMadness | SwitchPure Chase des années 80 | Bulle boule de neige de Noël SwitchMerry | SwitchHorror & Sports Flipper | Switch8 & 9 Ball Pocket | Mot de passe SwitchCrazy Zen | Changer

samedi 25 décembre

Planet Quiz : Apprendre & Découvrir | SwitchAmerican Man | Changer

dimanche 26 décembre