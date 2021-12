Une sénatrice et une actrice auraient rompu après 3 ans de relation

Le sénateur Cory Booker et l’actrice Rosario Dawson auraient rompu. Le sénateur du New Jersey sort avec Dawson depuis près de trois ans, mais une source proche d’eux a dit à Marie Claire qu’ils l’avaient annulé le mois dernier. Ils ont dit que Booker et Dawson avaient du mal avec leurs horaires chargés et leurs arrangements longue distance, mais qu’ils étaient toujours amis.

Booker et Dawson ont rendu public leur histoire d’amour lors de la candidature de Booker à la présidence en 2019. À l’époque, Booker avait déclaré qu’il avait « un boo » lors d’une interview à l’émission de radio The Breakfast Club, et après quelques semaines de spéculation, Dawson a admis à un journaliste de TMZ que c’était elle. Les deux auraient été liés par des causes militantes et des racines communes dans le nord-est, mais alors que Booker représentait le New Jersey à Washington DC, Dawson a été là sans lui tout l’été pour filmer Clerks III.

La romance de Booker et Dawson était inhabituellement publique pour eux deux, qui avaient tendance à garder leur vie privée pour eux au préalable. En mars 2019, Booker a déclaré à CNN qu’il avait rencontré Dawson en 2017 alors qu’elle était en couple avec quelqu’un d’autre, puis l’a revue environ un an plus tard et a fait son chemin. Il a déclaré: « Nous nous sommes donc revus et j’ai eu une de ces expériences vraiment difficiles. Je suis un sénateur des États-Unis et j’ai dû trouver le courage de m’approcher d’elle et de lui demander son numéro de téléphone. Et [being on TV] ne me rend pas nerveux, mais cela m’a rendu nerveux. »

Dawson a accompagné Booker sur la campagne électorale en 2019 et a même passé les premiers jours de la pandémie de COVID-19 avec lui en 2020. Leurs adeptes des médias sociaux pensaient qu’il pourrait y avoir des cloches de mariage à l’horizon lorsque Dawson a vendu son manoir en Californie, signalant que elle vivrait avec Booker à plein temps dans le New Jersey. Dawson est originaire de New York.

La nouvelle de la rupture de Dawson et Booker a finalement été corroborée par une deuxième source anonyme, mais jusqu’à présent, aucune des deux stars n’a fait de commentaire public à ce sujet. Leurs représentants n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires d’autres médias. La prochaine apparition à l’écran de Dawsons sera probablement Clerks III qui a terminé le tournage, mais n’a pas encore de date de sortie. Elle jouera également dans la prochaine série Star Wars Ahsoka sur Disney +, et elle a deux autres films ainsi qu’une mini-série télévisée au début de la production.