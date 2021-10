Une séquence embarrassante résume le temps de N’Keal Harry avec les Patriots

De retour au repêchage de la NFL 2019, Bill Belichick a pris une décision rare pour lui et est allé avec un joueur de position de compétence offensive au premier tour, sélectionnant le receveur large N’Keal Harry de l’Arizona State avec le choix n ° 32.

Et au cours des trois saisons qui ont suivi, presque rien de ce choix ne s’est bien passé pour Harry et les Patriots. Entre les blessures au combat, les changements de quart-arrière et un jeu globalement médiocre, Harry n’a enregistré que 47 réceptions pour 4 touchés au cours de sa carrière dans la NFL. Il a demandé un échange (sans preneurs) et a ouvert la saison sur IR. Mais depuis son retour, Harry n’a attrapé que deux passes et a été ciblé trois fois.

Pourtant, aucune séquence n’aurait pu résumer mieux le temps de Harry en Nouvelle-Angleterre que cette pièce brisée de la défaite de dimanche contre les Cowboys.

N’Keal Harry doit partir. Ce gommage n’a pas encore appris l’offense ? Allez mec pic.twitter.com/ROytuu7ogL – Ben Brown (@BenBrownPL) 17 octobre 2021

Avec les Patriots en baisse de six points au quatrième quart et menaçant de marquer, Mac Jones a tenté d’envoyer Harry en mouvement. Mais il est devenu clairement évident qu’Harry ne connaissait pas la pièce et se tenait juste là pour en quelque sorte l’aile. Alors que le temps de jeu s’écoulait, Jones a finalement attiré l’attention d’Harry pour l’envoyer en mouvement. Et c’est devenu encore plus embarrassant pour le receveur de troisième année lorsque nous pouvions entendre de manière audible Jones lui dire: « Vous avez la voie de sortie. »

Genre, Harry n’avait aucune idée de ce qu’il était censé faire.

Au moment où Harry se préparait, la pièce était déjà vouée à l’échec. Jones a dû prendre le snap et lancer le ballon (il s’en est également sorti avec une pénalité de retard de jeu). C’était juste un regard terrible pour Harry d’ignorer la pièce dans une situation cruciale. Bien qu’ils aient été forcés de perdre ce jeu, les Patriots ont réussi à marquer un touché sur le disque.

Harry, cependant, finirait le jeu sans réceptions et sans cibles. Et les fans des Patriots sont coincés avec le rappel que Harry a été repêché contre DK Metcalf et AJ Brown.

Cela doit faire mal.

NFL Week 6 Awards: Joe Mixon célébrer avec le téléphone d’un fan était trop beau