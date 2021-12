Une série comique majeure vient de sortir son dernier épisode

Une grande série comique vient de sortir son dernier épisode et les fans peuvent désormais diffuser l’intégralité de l’émission dans son intégralité. Dickinson, une comédie d’époque fictive basée sur l’écrivaine et poète réelle Emily Dickinson, s’est terminée avec la saison 3, et la finale de la série est maintenant diffusée sur Apple TV +. Les fans peuvent également diffuser les deux premières saisons de la série, ainsi que tous les épisodes de la saison 3, il y a donc encore beaucoup de contenu de Dickinson à découvrir.

Avant le premier épisode de la saison 3 de Dickinson en novembre, PopCulture.com a eu l’occasion de s’entretenir avec les acteurs de la série, dont la star de la série Hailee Steinfeld, qui incarne la jeune Emily Dickinson. À l’époque, Steinfeld a expliqué que même si elle se sentait triste que la série se termine, elle était très « excitée » que les téléspectateurs puissent voir les derniers épisodes. « C’est tellement étrange parce que j’ai l’impression qu’hier nous avons commencé tout ça et maintenant ça arrive en quelque sorte à sa fin, mais je suis tellement fière du travail que nous avons fait, au cours des trois saisons », a-t-elle déclaré. Steinfeld a ensuite jailli de la saison 3, la présentant comme la meilleure à ce jour. « Je suppose que je n’avais pas réalisé qu’il était possible que chaque saison soit meilleure que la précédente, mais cela a vraiment été le cas, je pense, avec notre émission, si je le dis moi-même, et j’ai hâte de c’est sûr et doux-amer, mais j’ai hâte d’y être. »

Jane Krakowski, qui joue la mère d’Emily, a également fait part de ses sentiments sur la fin de la série en déclarant: « Je pense que je suis reconnaissante d’avoir pu faire la saison trois sous les contraintes COVID que nous traversions dans la vie. Je pense que c’est un beau spectacle qui a été fait. Le spectacle qu’Alena Smith avait dans son cerveau merveilleusement artistique, nous avons fait ce spectacle. Et maintenant j’espère vraiment, parce que c’est sur une plateforme de streaming, de plus en plus de gens le trouvent au fil du temps. «

Enfin, Anna Baryshnikov, qui joue la sœur cadette d’Emily, Lavinia « Vinnie » Dickinson, a ajouté: « Je pense qu’à bien des égards, c’est la vision la plus complète de la série », a poursuivi Baryshnikov. « L’histoire est complètement imprégnée de poésie et le passé est totalement imprégné du futur. Et il y a certains de nos épisodes les plus audacieux et les plus inattendus. » Elle a ajouté qu’elle « était tellement triste » pour le casting à la fin de la série et après la fin du tournage, mais qu’elle a maintenant « l’impression de revivre un peu avec sa sortie. Tellement excitée ».