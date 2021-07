Une série d’appareils Samsung Galaxy fuient avant l’événement Unpacked

TL;DR

Une multitude d’appareils Samsung ont fuité avant l’événement Unpacked de la société. La fuite comprenait des GIF du Galaxy Z Fold 3, du Z Flip 3, de la Galaxy Watch 4, etc. Le pronostiqueur Evan Blass a également fourni une date de lancement supposée pour les appareils.

Samsung ne semble pas pouvoir garder ses appareils secrets. Le pronostiqueur en série Evan Blass (h / t The Verge) a publié une multitude de GIF sur Twitter, détaillant ce qui pourrait être l’ensemble de la liste Unpacked de l’entreprise. Les prochains pliables, sa nouvelle paire d’écouteurs sans fil et la nouvelle gamme de montres intelligentes ont tous une fois de plus cassé la couverture.

Commençons par les téléphones. Blass a présenté une vue rotative du Galaxy Z Fold 3. L’image fait allusion aux grilles des haut-parleurs en haut et en bas du téléphone, un grand écran avant et aucun emplacement pour S Pen. L’appareil arrivera apparemment dans les coloris argent, noir et vert.

Les GIF du Galaxy Z Flip 3, quant à eux, font écho aux conceptions présentées dans les fuites précédentes. Cela comprend le plus grand écran de couverture, le module de caméra vertical et la finition bicolore. Les coloris exposés incluent le noir, la lavande, l’or et le vert.

Les fans de wearables ont également eu un avant-goût de la Samsung Galaxy Watch 4, y compris le modèle Classic supposé. Il contient deux boutons sur le côté droit et est présenté en noir, gris et blanc. Un modèle plus sportif de la Galaxy Watch 4 est également présenté, avec un cadran de montre orienté activité, des bracelets en silicone et deux boutons sur le côté droit. Ces GIF semblent correspondre aux rumeurs selon lesquelles Samsung lancera un modèle classique et standard de la gamme Galaxy Watch 4. Voir les deux modèles ci-dessous.

Un rendu divulgué du Galaxy Buds 2 a également fait surface, y compris le boîtier de type Buds Pro. Alors que tous les boîtiers présenteront apparemment une finition blanche, les bourgeons et la doublure du boîtier seront revêtus de gris, violet ou blanc.

Enfin, un appareil qui n’est pas censé faire la coupe Unpacked a également été présenté – le Galaxy S21 FE. On pense toujours que le téléphone sera lancé plus tard cette année, mais Blass a néanmoins partagé un GIF du téléphone. Nous avons déjà vu de nombreux rendus et le design représenté dans les GIF s’aligne sur ceux-ci. Attendez-vous à une caméra perforée, à un triple réseau de caméras arrière et à des boutons sur le côté droit.

– Evan Blass (@evleaks) 10 juillet 2021

La rumeur du Samsung Galaxy Unpacked date

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à voir la nouvelle armada d’appareils de Samsung ? Selon Blass, le 11 août est la date de l’événement. Bien que les premières rumeurs aient indiqué un événement fin juillet, août a du sens. C’est généralement lorsque la série Galaxy Note fait ses débuts.

Même si Blass a dévoilé cet ensemble d’appareils simultanément, il se peut qu’ils ne fassent pas leurs débuts en même temps. Néanmoins, cette fuite nous donne un avant-goût de ce que Samsung pourrait dévoiler ultérieurement.

Que pensez-vous des fuites et des appareils qu’elles contiennent ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!