Une série de comédie culte étoilée ressuscitée avec le retour de la plupart de ses acteurs originaux

Party Down est de retour ! Starz a commandé une saison de reprise du classique culte de la comédie, selon un rapport de Deadline. Plusieurs des personnages principaux les plus célèbres de la série sont sur le point de revenir.

Party Down a été diffusé à l’origine de 2009 à 2010 sur Starz et a été annulé après seulement deux saisons en raison des faibles cotes d’écoute. À l’ère du streaming, Starz est prêt à donner une autre chance à la série – et cela ne fait pas de mal que la plupart des principaux acteurs ne soient devenus plus célèbres qu’entre-temps. Le renouveau comprendrait apparemment Adam Scott, Jane Lynch, Ken Marino, Martin Starr, Ryan Hansen et Megan Mullally. Malheureusement, Lizzy Caplan ne reviendra pas pour l’émission, dont le tournage devrait commencer à la mi-janvier 2022.

Le renouveau comprendra six nouveaux épisodes de Party Down, rejoignant les 20 épisodes réalisés dans la série originale. Les créateurs de la série Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd et Dan Etheridge reviendront à la production exécutive du nouvel opus, et Scott servira également d’EP. Enmbom sera le showrunner.

Party Down est une sitcom d’une demi-heure sur une équipe de restauration travaillant à Los Angeles, en Californie. Les six traiteurs sont eux-mêmes acteurs et écrivains en herbe, toujours à la recherche d’une grande pause qui pourrait changer leur vie. Les invités et les clients deviennent le centre de chaque épisode avec leur richesse absurde et leur utilisation négligente du capital social.

Starz a annoncé ce renouveau en mars, mais c’est le feu vert officiel avec tous les documents finalisés. À l’époque, Thomas avait déclaré que le renouveau était vraiment inspiré par les retrouvailles qu’ils avaient tenues en 2019.

« Nous avons passé un si bon moment que nous voulions trouver un moyen de réunir à nouveau l’équipe », a-t-il déclaré. « Le casting est tellement occupé ces jours-ci que trouver une fenêtre où nous pouvons le faire peut nécessiter une trigonométrie, mais nous sommes déterminés à y arriver. »

Le président et chef de la direction de Starz, Jeffrey Hirsch, a ajouté : « Après plus de 10 ans, nous sommes ravis que les acteurs – dont beaucoup sont maintenant des stars extrêmement populaires et primées – reviennent pour enfiler leurs nœuds papillon roses et retourner à la fête. La demande des fans pour une reprise de Party Down est claire, et nous attendons avec impatience ce que Rob, Paul, John, Dan et maintenant Adam feront pour redonner vie à ce projet spécial et à ces personnages hilarants. »

Les deux premières saisons de Party Down sont désormais diffusées en streaming sur Hulu et sur l’application Starz. On ne sait pas encore quand la nouvelle saison pourrait être diffusée.