Une série de montages favorable devrait voir une augmentation de la sélection des actifs FPL de Brentford

Les actifs FPL de Brentford ont suscité une attention considérable cette saison de la part des gestionnaires de FPL. Les Bees ont fait un début impressionnant pour leur première campagne en Premier League. Cet article examinera leurs actifs FPL et tentera de trouver les meilleurs choix.

Actifs FPL de Brentford

Séquence de montages favorable

À partir de la neuvième semaine de la Gameweek, Brentford entame une belle série de matches qui les empêcheront d’affronter l’une des quatre meilleures équipes. Pour être franc, l’équipe de Thomas Frank a admirablement joué contre Liverpool, Chelsea et West Ham United et n’a pas eu la chance de perdre contre Chelsea samedi. Ils ont remporté de superbes victoires contre Arsenal, les Wolves et West Ham et ont également obtenu de bons matchs nuls à l’extérieur à Aston Villa et Crystal Palace. Leur défense a été assez solide et n’a encaissé que sept buts jusqu’à présent. D’un autre côté, leur attaque a également semblé forte et aurait dû marquer plus que les 10 buts qu’ils ont réussis. On peut plaider en faveur des choix FPL défensifs et offensifs des Bees.

Actifs FPL de Brentford : attaquants

Ivan Toney et Bryan Mbeumo sont les choix les plus populaires de Brentford et ce sont tous deux de bonnes options. En fait, ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de les posséder tous les deux. Ils ne coûtent pas si cher et pourraient produire des retours utiles.

Toney est le tireur de penalty et l’homme cible principal. En revanche, Mbeumo est moins cher et est classé milieu de terrain sur FPL. Il a déjà touché les boiseries à six reprises cette saison, ce qui semble assez incroyable. Toney et Mbeumo ont marqué deux buts chacun jusqu’à présent. Malgré quelques coups de pied arrêtés, ce dernier n’a encore réussi aucune passe décisive. En comparant les deux attaquants, vous pouvez voir le Français avoir un xG sans pénalité de 3,7 contre 1,5 pour Toney. Cependant, l’Anglais a un impressionnant xAssist de 2,5 contre 0,7 pour Mbeumo. À presque une unité moins chère, Mbeumo est certainement le meilleur choix. À 5,5 £, il est une option brillante.

Les statistiques d’attaque de Toney présentent l’histoire de quelqu’un qui joue plus pour l’équipe que pour lui-même. Cependant, il peut marquer en jeu libre et a également les pénalités dans son casier. Obtenir ces points grâce aux passes décisives ne fera pas de mal non plus.

Actifs FPL de Brentford : options défensives

David Raya a gardé trois draps propres jusqu’à présent. Il est le cinquième gardien de but le plus marquant du match cette saison. Cependant, il coûte moins cher que l’un des quatre devant lui. Par rapport au plus populaire Robert Sanchez de Brighton & Hove Albion, les statistiques de Raya semblent bien meilleures. Il a produit 18 arrêts contre 15 réalisés par Sanchez et a également de meilleures statistiques de réussite de passes. Compte tenu de la série confortable de matches à venir pour Brentford, vous pourriez faire entrer Raya.

Pontus Jansson et Ethan Pinnock ont ​​prouvé une valeur incroyable avec 40 points chacun jusqu’à présent cette saison. Ils sont tous deux de grandes menaces dans les situations de coups de pied arrêtés et pourraient également garder certaines feuilles blanches. Incroyablement, Jansson a déjà trois passes décisives à son actif. Brentford est assez bon dans les virages et vous devriez certainement envisager l’un de Jansson et Pinnock pour cette série de matches.

Rico Henry n’a pas encore produit de retours offensifs, mais ses performances d’ailier ont été assez décentes. Il avance pas mal et on peut espérer une passe décisive.

Qui choisir ?

Compte tenu de son prix, Bryan Mbeumo est le meilleur choix de Brentford. Ethan Pinnock et David Raya sont d’excellentes options à 4,6 alors qu’Ivan Toney est une excellente option d’attaquant pour cette course. Vous devez posséder au moins deux de ces quatre options.

Photo principale

Intégrer à partir de .