Une série d’Entretien avec le vampire est en préparation | Divertissement

L’œuvre littéraire d’Anne Rice (qui avait déjà eu un film à succès en 1994, Entretien avec le vampire) deviendra une série télévisée AMC.

Entretien avec le vampire, le film à succès de 1994 avec Tom Cruise, Brad Pitt, Andonio Banderas et Kirsten Dunst d’après le roman d’Annce Rice, aura une nouvelle adaptation sous la forme de Serie télévisée pour la chaîne AMC.

Ce sera la première production d’AMC à adapter l’œuvre littéraire d’Anne Rice, après que le réseau a confirmé l’achat des droits de les 18 livres de Vampire Diaries et The Witches of Mayfair. La série devrait être diffusée en 2022 sur AMC et AMC +, et huit épisodes ont déjà reçu le feu vert.

Rolin Jones, scénariste sur des séries telles que Friday Night Lights, Weeds, Perry Mason et Boardwalk Empire, servira de showrunner et de scénariste pour la série. Marc Johnson, Producteur de séries comme Breaking Bad, Halt and Catch Fire et Better Call Saul, et lauréat d’un Oscar pour Rain Man, sera également producteur exécutif.

En fait, Johnson supervisera le reste de la série qui sortira dans le sillage de l’univers Anne Rice. Le président de la programmation d’AMC, Dan McDermott, a déclaré que “avec The Walking Dead, cette collection Anne Rice et notre participation majoritaire dans Christie Agathe Limité via Acorn TV, nous sommes fiers d’avoir la barre de trois franchises uniques et très appréciées que nous commençons tout juste à explorer. »

“Le défi d’adapter le travail révolutionnaire d’Anne Rice à la télévision est intimidant et passionnant. Ayant déjà produit des films d’œuvres aussi uniques, je reconnais la responsabilité que nous devons au matériel”, a déclaré Johnson.

Interview with the Vampire, publiée en 1976, était révolutionnaire pour laisser derrière elle les clichés du mythe de Dracula pour montrer des vampires plus “humains” et vulnérables. Leur film de 1994 est devenu un autre classique culte, donc cette nouvelle série AMC a une barre très haute à atteindre…

