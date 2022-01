Une série Netflix s’énerve dans un pays à chaque saison | Divertissement

Emily à Paris déchaîne les passions chez ses followers, mais agace aussi avec quelques clichés ou préjugés des personnages.

Emily à Paris vient de sortir la deuxième saison et, assez curieusement avec une série apparemment aussi superficielle, a de nouveau dérangé un pays qui à cette occasion a transféré ses réclamations à la plateforme. Maintenant, c’est l’Ukraine, bien que quelque chose de similaire se soit produit avec la première saison.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette série qui a remporté tant de succès avec la saison précédente, elle raconte la vie d’un community manager qui il s’installe à Paris sans connaître aucun français, et presque aucun du pays. Sur un ton comique, ses anecdotes dans la ville, ses problèmes au travail et ses problèmes sentimentaux sont racontés.

Bien qu’il s’agisse d’un produit plus ou moins blanc en termes d’intentions, il a réussi à ce que chaque saison s’accompagne d’une légère polémique : dans la première saison avec la France et dans cette saison avec l’Ukraine.

La rencontre d’Emily avec la société française au cours de la première saison a été semée d’embûches avec les Français, à la fois dans leur façon de travailler et dans leur façon de se raconter ou de flirter.

RTVE a recueilli certaines des critiques de médias français tels que Premiere qui a publié que dans la série les Français « sont ‘mauvais’ (oui, oui), qu’ils sont paresseux et n’arrivent jamais au bureau à l’heure; qu’ils sont coquette et pas liés à une notion de loyauté ; qu’ils sont sexistes et, bien sûr, ont un rapport douteux avec l’acte de se baigner. »

Incapacité à rire de soi ou critique raisonnée ? Il est vrai que ces clichés étaient dans la série et dans la main de chacun trouve le moyen de les prendre.

Cependant, la polémique avec Emily à Paris ne s’est pas arrêtée là. Dans cette deuxième saison, nous retrouvons quelque chose de similaire, bien qu’avec l’Ukraine.

Oleksandr Tkachenko, ministre de la Culture d’Ukraine, a transféré ses plaintes à Netflix par un personnage de cette nationalité qui apparaît dans cette saison. Le jeune Ukrainien s’habille de manière désastreuse, craint d’être expulsé et considère aussi qu’il est normal de voler dans les grands magasins, selon la BBC.

Le ministre a posé une question à Netflix : « Est-ce ainsi qu’ils voient les Ukrainiens à l’étranger ? Pour le moment, aucune réponse de la plateforme.

En tout cas, cela semble un mensonge que une comédie de ce style a suscité de telles réactions. Désormais, chaque spectateur décidera qui a raison sur ces controverses.