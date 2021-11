Une série sud-coréenne devient la plus regardée du moment sur Netflix (et remplace ‘The Squid Game’)

La série sud-coréenne « Hellbound » est devenue ce lundi la plus regardée du moment sur Netflix, évinçant « The Squid Game », selon les données de FlixPatrol, une plateforme qui collecte des statistiques sur les services de streaming en direct.

Après sa première le 19 novembre, elle a atteint samedi le sommet de cette liste, étant la série Netflix la plus regardée dans 35 pays – dont le Japon, le Brésil et la France – bien qu’après quelques heures la série animée française l’ait arrachée. . Pourtant, ce lundi, il a récupéré la première position du ‘classement’.

Basé sur la bande dessinée en ligne « Hell », il décrit une société fictive dans laquelle les gens connaissent le jour et l’heure de leur mort. Le moment venu, des créatures surnaturelles apparaissent qui les condamnent brutalement à l’enfer. Au milieu du chaos, un groupe religieux arrive au pouvoir en prêchant la justice divine, tandis qu’un groupe de personnes essaie de se battre contre lui et ses croyances.

La série d’horreur fantastique a été écrite et réalisée par Yeon Sang-ho, connu pour le film de zombies « Train to Busan » (2016) et « Peninsula » (2020).

« Il s’agit d’un incident surnaturel qui se produit au milieu de Séoul, et dans cette société chaotique, des gens aux croyances différentes se heurtent », a expliqué Yeon lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Il a également noté que malgré les éléments fictifs de l’histoire, la série présentera un portrait réaliste de la société.

Deux autres séries sud-coréennes figurent dans le « top 10 » mondial des séries les plus regardées sur Netflix : la célèbre « The Squid Game » et la comédie romantique « Hometown Cha-Cha-Cha », respectivement à la quatrième et à la neuvième place.

« The Squid Game » est déjà devenu la première la plus regardée de l’histoire de Netflix, avec 111 millions de vues depuis sa sortie le 17 septembre. Son créateur, Hwang Dong-hyuk, a confirmé ce mois-ci qu’il y aura une deuxième saison.

Source : RT