Une série télévisée de Kevin Hart fait revivre un service de streaming

Même si la carrière d’acteur de Kevin Hart l’a amené à être considéré principalement comme une star de cinéma, l’artiste a participé à plusieurs émissions de télévision depuis qu’il a obtenu son premier crédit d’acteur il y a 20 ans. Selon Variety, Hart travaille actuellement à la reprise d’une émission qu’il a aidé à créer et ramènera Real Husbands of Hollywood sur le petit écran sur le service de streaming BET +. Mieux encore, les stars de la série originale, Hart, Boris Kodjoe, Nick Cannon (qui a récemment résisté à la farce de Hart), Duane Martin, Nelly, JB Smoove, Robin Thicke, Cynthia McWilliams et Jackie Long seront tous de retour pour les six- épisode série limitée.

The Real Husbands of Hollywood revival sera, une fois de plus, produit par Kevin Hart, avec Jesse Collins, Dionne Harmon, Dave Becky, Stan Lathan, Bryan Smiley, Mike Stein, Andy Horne et Ralph R. Farquhar, qui a créé le idée originale avec Hart et Chris Spencer.