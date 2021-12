Une série télévisée d’horreur basée sur la franchise de films des années 80 obtient la saison 2 sur USA Network, SYFY

Une nouvelle série télévisée d’horreur basée sur une franchise de films classique des années 80 a été renouvelée pour la saison 2 sur USA Network et SYFY. Chucky est une émission de première année qui poursuit les aventures meurtrières de la poupée Good Guy brandissant un couteau de Child’s Play. Sur toutes les plateformes où il est disponible, Chucky a atteint près de 10 millions de téléspectateurs lors de sa première saison, avant la finale. La saison 1 de Chucky sera disponible en streaming sur Peacock à partir du 1er décembre.

Le créateur et producteur exécutif de Chucky, Don Mancini, a publié une déclaration sur le renouvellement de la série, partageant à quel point il est excité de commencer la saison 2. « Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky », a-t-il déclaré. . « Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, SYFY et UCP pour leur soutien et leurs conseils incroyables qui ont amené Chucky au petit écran, plus grand que jamais. Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements éternels et un message : » Ce n’est pas fini, pas de loin. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières en 2022 !' »

je reviens toujours 😈 nouvelle saison de #chucky à venir 2022 pic.twitter.com/x24mc3uCVN – Chucky (@ChuckyIsReal) 29 novembre 2021

La nouvelle série a été créée et développée par Mancini, qui est le showrunner du projet, et la star emblématique de Chucky, Brad Dourif, est revenue pour exprimer la poupée maléfique dans la nouvelle série. Mancini et Douriff travaillent ensemble sur les films Child’s Play depuis la sortie du premier en 1988. Depuis lors, Mancini est le scénariste de chaque film de Chucky, Douriff exprimant la marionnette meurtrière dans chacun, ainsi que le rôle de Charles Lee Ray, le tueur vicieux qui utilise le vaudou pour transférer son âme dans la poupée « Good Guy » qu’est Chucky. C

Child’s Play 2 (1990), Child’s Play 3 (1991), Bride of Chucky (1998), Seed of Chucky (2004), Curse of Chucky (2013) et Cult of Chucky (2017), sont toutes les suites directes du cinéma original. En 2019, United Artists et Orion Pictures sortent Child’s Play, une réimagination du film original, qui n’est pas lié au scénario de la franchise principale. Ni Mancini ni Douriff n’ont été impliqués dans la production de ce film.

En 2013, la fille de Douriff, Fiona, l’a rejoint dans la franchise, jouant Nica Pierce dans Curse of Chucky et Cult of Chucky. En parlant à Scott Mendelson de Forbes en 2017, on a demandé à Mancini quel était son préféré des suites de Chucky et le cinéaste a répondu : « Puis-je en dire deux ? Ce serait Bride of Chucky et Curse of Chucky. » Il a expliqué que l’ajout de Jennifer Tilly dans Bride of Chucky et Fiona dans Curse of Chucky a fait de ces deux films de merveilleuses réinventions pour la franchise emblématique.