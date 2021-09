Une seule condition reste à Ronald Koeman pour éviter le limogeage de Barcelone

Le manager de Barcelone, Ronald Koeman, ferait face au limogeage s’il n’est pas en mesure de mener le club au titre de LaLiga cette saison.

Les ancien patron des Pays-Bas a remporté la Copa del Rey lors de sa première saison complète en charge au Camp Nou. Cependant, le Barça a perdu contre l’Atletico Madrid dans la course au titre espagnol et a été battu par le PSG lors des 16 derniers de la Ligue des champions.

Malgré ses difficultés, le président du club, Joan Laporta, est resté aux côtés de Koeman alors qu’il entreprend sa deuxième année à la tête.

Koeman pourrait même se voir attribuer un nouveau contrat si certains objectifs sont atteints ce trimestre. Et selon Cadena SER, s’il ne remporte pas le titre espagnol, son temps en Catalogne sera écoulé.

Le joueur de 58 ans a guidé le club vers deux victoires et un match nul en trois matchs jusqu’à présent cette saison. Il a remporté 37 de ses 57 matchs en charge toutes compétitions confondues la saison dernière.

Le rapport se termine en déclarant que si Koeman obtient un nouveau contrat, ce ne sera que pour une saison de plus.

Pendant ce temps, la starlette du milieu de terrain Ilaix Moriba a critiqué Barcelone après avoir quitté les géants espagnols pour rejoindre le RB Leipzig.

Le jeune de 18 ans a été emmené en Allemagne pour un montant initial de 13 millions de livres sterling, qui pourrait atteindre 19 millions de livres sterling si certaines conditions sont remplies. Il est un produit de la célèbre académie La Masia de Barcelone, qui a produit des légendes telles que Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi.

Cependant, des rumeurs d’une sortie du Camp Nou ont émergé plus tôt cette année en raison d’un différend contractuel. Moriba n’était pas disposé à signer une prolongation de contrat, ce qui a provoqué la colère des chefs de Barcelone.

Le président du club, Joan Laporta, a révélé la nouvelle en conférence de presse : “On ne veut pas de joueurs qui ne veulent pas renouveler, ça laisse un très mauvais goût.”

Moriba a ensuite été retiré de l’équipe senior et de l’équipe B, l’obligeant à s’entraîner seul. Le Blaugrana a insisté sur le fait qu’il ne serait pas joué à moins qu’il n’accepte un nouvel accord.

Le prodige né en Guinée s’est maintenant défendu, tout en condamnant son ancienne équipe.

“Les derniers mois ont été les plus durs de ma vie”, a déclaré Moriba (via Goal). “Nous [my family] avons reçu des messages abusifs mais nous avons pu nous en remettre pour être ici aujourd’hui.

« Je ne mérite pas ces messages. Ils [people at the club] avons dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et nous avons dû rester discrets à cause du respect que nous avons pour Barcelone. Les choses qu’ils ont dites dans la presse n’ont pas été justes.