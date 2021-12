Une seule défaite en cinq visites de Leganés au stade Montilivi

04/12/21 à 21:01 CET

Carles Rosell

Fini le revers de lundi dernier à Ipurua face à Eibar (4-2). Gérone concentre désormais ses cinq sens sur l’affrontement important de lundi soir (21 heures) contre Leganés à Montilivi, où l’équipe du concombre n’a gagné qu’une fois en cinq visites.

C’est arrivé la saison dernière, avec un doublé en seconde période de Kévin Bua (0-2) et ensuite avec un match nul et vierge au tableau d’affichage l’équipe catalane sera quelque peu annulée pour un hors-jeu très rigoureux. Le reste des précédents est assez favorable car les rojiblancos ont battu Leganés jusqu’à deux fois dans leur stade (2-1 et 3-0) en plus d’ajouter quelques nuls (1-1 et 0-0), tous deux en Première et deuxième division.

A domicile, les hommes de Míchel Sánchez s’amusent car Ils n’ont pas perdu en tant que locaux depuis un mois et demi: 1-3 contre Huesca. Ils ont ajouté sept des neuf derniers points en jeu, avec des victoires contre Carthagène (2-0) et Alcorcón (3-1), en plus de signer un nul contre Saragosse (1-1).