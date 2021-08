Une seule des cinq meilleures histoires de Stephen King n’a pas été transformée en série télévisée ou en film d’action en direct

Stephen Colbert a encouragé ces derniers commentaires, riant à l’idée qu’un homme qui s’auto-cannibalise soit un jeu amusant pour tous les âges. Et la vérité est que le sujet plutôt extrême et la révélation dans “Type de survivant”, combinés à la brièveté de l’histoire, la rendent probablement plus difficile à vendre lorsqu’il s’agit d’étirer l’histoire pour un format épisodique. Certes, le nouveau spectacle d’Adrien Brody Chapelwaite est basé sur la nouvelle de Night Shift “Jerusalem’s Lot”, le précurseur en grande partie sans rapport avec le roman de vampire classique ” Salem’s Lot “. Et l’histoire de la même collection “Les enfants du maïs” partage son nom avec onze films époustouflants, bien que presque tous ne partagent que les liens les plus lâches avec le matériel source.