Une seule dose de Pfizer chez les survivants de Covid-19 stimule la réponse contre les souches clés, selon une étude

Les résultats ont examiné les réponses immunitaires des travailleurs de la santé du Royaume-Uni dans les hôpitaux Barts et Royal Free après la première dose de leur vaccin Pfizer / BioNTech. (image: .)

Une étude a révélé qu’une dose unique de vaccin Pfizer stimule les réponses puissantes contre les variantes du SARS-CoV-2 du coronavirus chez les personnes ayant déjà eu une infection au COVID-19. Chez les personnes qui n’ont pas été infectées auparavant et qui n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin jusqu’à présent, la réponse immunitaire aux variantes préoccupantes peut ne pas être suffisante. Les résultats ont examiné les réponses immunitaires des travailleurs de la santé du Royaume-Uni dans les hôpitaux Barts et Royal Free après la première dose de leur vaccin Pfizer / BioNTech, selon un rapport d’IE. Ces résultats ont été publiés dans la revue Science et ont été dirigés par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, de l’Université Queen Mary de Londres et de l’University College London.

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui avaient auparavant une infection à covid légère ou asymptomatique avaient une protection considérablement améliorée contre les variantes du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud, après une seule dose du vaccin à ARNm. La réponse immunitaire chez les personnes sans infection antérieure au Covid-19 était moins forte après la première dose de vaccin, ce qui les exposait potentiellement à des variantes. L’analyse des échantillons de sang a été effectuée pour la présence et les niveaux d’immunité contre la souche originale du SRAS-CoV-2, ainsi que les variantes du Royaume-Uni (B.1.1.7) et de l’Afrique du Sud (B.1.351). Les chercheurs, avec les anticorps, se sont également concentrés sur deux types de globules blancs: les cellules B, qui «se souviennent» du virus; et les cellules T, qui aident à la mémoire des cellules B et reconnaissent et détruisent les cellules infectées.

Après la première dose du vaccin, une infection antérieure était associée à une réaction des lymphocytes T, des lymphocytes B ainsi que des anticorps neutralisants, qui pourraient fournir une protection efficace contre le SRAS-CoV-2, ainsi que les variantes du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud. , les chercheurs ont trouvé. Cependant, une dose unique de vaccin chez les personnes sans infection antérieure par le SRAS-CoV-2 a entraîné des niveaux inférieurs d’anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 ainsi que les variantes, les rendant potentiellement vulnérables à l’infection et mettant en évidence l’importance du vaccin de deuxième dose. . Ils ont examiné deux variantes de préoccupation. Cependant, selon eux, il est possible que les constatations s’appliquent à d’autres variantes qui sont en circulation, telles que les variantes de l’Inde (B.1.617 et B.1.618) et du Brésil (P.1).

