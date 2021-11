Une seule entreprise a des problèmes de chauffage, et ce n’est pas nous

TL;DR

Les représentants de Mediatek ont ​​rejeté les problèmes de chauffage concernant le Dimensity 9000. Un dirigeant de l’entreprise a plutôt pointé du doigt le concepteur de puces rival Qualcomm.

Mediatek vient d’annoncer le processeur Dimensity 9000, avec l’intention de s’attaquer aux meilleurs chipsets phares de Qualcomm. Entre le processus TSMC 4 nm, la disposition du processeur et des capacités d’imagerie impressionnantes, ce chipset a certainement le potentiel de voler du tonnerre à Qualcomm et au silicium 2022 de Samsung.

L’annonce intervient également après des rapports plus tôt cette année selon lesquels le processeur actuel de la série Snapdragon 888, construit sur un processus Samsung 5 nm, souffre de surchauffe et/ou d’étranglement. En disant cela, nos propres tests suggèrent que le chipset Qualcomm ralentit plus tard que le Samsung Exynos 2100 (bien qu’au détriment de l’endurance).

Cela nous amène à nous demander si Mediatek a également des inquiétudes concernant le chauffage. Cependant, le vice-président et directeur général du marketing de l’entreprise, Finbarr Moynihan, a exprimé sa confiance dans le processeur dans une interview avec Android Authority :

Je pense qu’il est assez bien compris qu’il [the Snapdragon 888 series – ed] n’a pas livré l’expérience promise ou attendue, n’est-ce pas ? Je pense que ce que je dirais, c’est que nous sommes très confiants, et évidemment, nous testons cette puce auprès de nos principaux clients et les commentaires que nous recevons sont également très prometteurs.