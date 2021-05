“Une seule équipe fait cela” · .

Valtteri Bottas a décrit les rapports selon lesquels il pourrait perdre son siège chez Mercedes avant la fin de la saison comme des «conneries».

Le pilote Mercedes, qui n’a pas encore de contrat pour la saison F1 2022, a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par la suggestion que George Russell pourrait le remplacer, et a insisté sur le fait qu’il resterait à son siège jusqu’à la fin de l’année.

«Je sais que je ne serai pas remplacé au milieu de la saison», a déclaré Bottas. «En équipe, nous ne faisons pas cela.

«J’ai un contrat pour cette année et je pense qu’il n’y a qu’une seule équipe qui fait ce genre de choses en F1 et nous ne sommes pas ça.

La remarque de Bottas sera probablement une référence à Red Bull, qui a remplacé les pilotes à la mi-saison à deux reprises au cours des cinq dernières années.

“Donc [there’s] pas de pression de mon côté », a-t-il ajouté. «Je sais comment les choses se passent et il y a toujours des conneries. Cela fait partie du sport.

Trois courses dans le calendrier de 23 courses 2021 F1, Bottas est déjà à 37 points de retard sur le leader du championnat Lewis Hamilton. Mais il a dit qu’il n’était pas préoccupé par la perspective qu’il pourrait avoir de jouer un rôle de soutien auprès de son coéquipier.

«Il reste encore 20 courses à disputer, ce qui représente une énorme quantité de points», a-t-il déclaré. «Je n’abandonne certainement pas l’objectif de cette année. Je crois toujours que le travail acharné portera ses fruits, alors je continuerai à travailler dur et continuerai à croire et je sais que les résultats viendront et que cela sera payant.

«À propos des commandes d’équipe, et cetera, je ne suis pas inquiet, pour être honnête. Pas du tout. Je sais qu’il y a un petit écart maintenant, mais ce sont les premiers jours. Pour moi, il ne sert à rien de commencer à y penser, donc je ne suis pas inquiet.

Annonce | Devenez un supporteur et passez sans publicité

Grand Prix d’Espagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Espagne 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: