Une sexothérapeute évalue la scène de masturbation de “Ted Lasso” de Keeley

[There are spoilers ahead for season 2, episode 2 of Ted Lasso. Read with caution!]

Ted Lasso n’est pas un show sexy. Mis à part quelques baisers et l’insinuation que deux personnes ont eu des relations sexuelles (vous regardant, Sassy et Ted), il n’y a pratiquement pas de véritables moments sexuels dans cette comédie. Alors, quand j’ai allumé l’épisode 2 de la saison 2 et que j’ai vu une scène de Keeley Jones se masturbant devant une vidéo de son petit ami, j’ai été quelque peu choqué – dans le bon sens. Les personnages de Ted Lasso peuvent être incroyablement sains et sexuels en même temps. Personne n’est unidimensionnel !

Mais la partie la plus intrigante de cette scène de masturbation est de loin ce à quoi Keeley se masturbait *.* Récapitulation rapide : lorsque Roy trouve Keeley dans sa chambre “en train de se branler”, elle jette son téléphone à travers la pièce pour l’empêcher de voir ce qui se passe. son écran. Finalement, elle lui montre à contrecœur ce qu’elle regardait, et c’est une vidéo de lui de sa conférence de presse à la retraite. Et il sanglote. Comme, de façon incontrôlable.

Roy est, naturellement, un peu confus quant à la raison pour laquelle Keeley est excité par quelque chose qu’il considère comme un moment “pathétique” dans sa vie. Et elle lui explique que ce n’était pas pathétique, mais que c’était lui qui montrait de la vulnérabilité, et c’était chaud !

Le journaliste en moi avait besoin d’en savoir plus. Genre, est-ce normal d’être excité par les sanglots de ton petit-ami ? Devrions-nous tous enregistrer nos proches à leurs moments les plus tristes pour une utilisation ultérieure ? J’ai appelé le Dr Erika Evans-Weaver, une thérapeute conjugale et familiale et sexologue clinique basée en Pennsylvanie, pour avoir le scoop.

Bref, oui, ce que Keeley a fait est très normal. Le Dr Evans-Weaver dit que la clé ici est que le personnage de Roy n’est pas très émotif. Et quand il exprime ses émotions, c’est généralement par la colère. “C’est vraiment l’idée que cette personne montre une émotion autre que la colère. Et être vulnérable de cette manière peut être vraiment sexy”, a-t-elle expliqué. “Parce qu’il montre les dimensions, les autres éléments qui existent à l’intérieur, que vous savez exister à l’intérieur d’une personne, mais que vous pouvez rarement voir.” Essentiellement, il peut être très excitant de voir un côté de votre partenaire que vous n’avez jamais vu auparavant.

Apple TV +

Evans-Weaver dit qu’il y a aussi un fétiche lié à cela. C’est ce qu’on appelle la dacryphilie, et c’est l’idée que les gens sont excités en voyant des larmes ou en entendant des pleurs. Mais, prévient-elle, vous ne pouvez pas attribuer à quelqu’un un fétiche ; Ils doivent le déclarer eux-mêmes. Donc, sans plus d’informations sur les désirs sexuels de Keeley, nous ne pouvons pas (et ne devrions pas) faire de suppositions.

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Le spectacle traite le moment avec humour puis avance droit. Cela ne fait pas honte à Keeley pour ses désirs, et c’est surtout utilisé comme un moyen pour Roy et Keeley de parler de quelque chose de plus grand. (Elle veut qu’il prenne un poste en tant que spécialiste du football parce qu’elle pense que cela lui donnera un but. Il ne veut pas accepter le travail parce qu’il pense que c’est stupide.)

C’est presque comme inverser les genres du trope de la demoiselle en détresse, dit Evans-Weaver. Roy est celui qui a besoin d’aide et Keeley essaie d’être là pour lui. “C’était une opportunité pour elle de se sentir plus nécessaire”, dit Evans-Weaver, et cela peut aussi être excitant pour les gens.

En toute honnêteté, les hommes ont toujours été excités par le cliché de la femme en détresse. Il y a toute une industrie cinématographique pour le prouver ! Bonjour, tous les films de princesse jamais réalisés. Il est donc juste que les femmes entrent dans l’action (désolé, je devais le faire).

Emma Baty Emma Baty est la rédactrice en chef adjointe du divertissement chez Cosmopolitan, qui se concentre sur les films et la télévision.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io