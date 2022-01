Une signature indélébile : en mémoire de Richard Havers

Toute tentative de rendre justice à la prodigieuse production de Richard Havers depuis qu’il a décidé de suivre sa passion et de devenir écrivain indépendant au début des années 1990 est un défi en soi.

L’équipe de uDiscover Music et ses innombrables amis du monde de la musique et bien au-delà, étaient unis dans un immense sentiment de perte après le décès de l’auteur, journaliste, diffuseur et rédacteur en chef de uDiscover Music le 31 décembre 2017. Il est décédé. à l’hôpital Minehead de Somerset à l’âge de 66 ans et souffrait d’un cancer.

Ami et collègue depuis plus de 30 ans, je me souviens avec émotion d’innombrables conversations dans lesquelles nous comparions des notes sur les charges de travail montagneuses qu’il assumait de bonne grâce, nos échéances respectives, le sort du journaliste indépendant et la vie en général. De telles discussions nécessitaient une certaine planification, car vous saviez qu’elles pouvaient durer des heures, en commençant par les problèmes urgents de la journée et en progressant vers une discussion détaillée des grands Les garçons de la plage Faces B, les jours de gloire de Crème ou les artistes sous-estimés sur lesquels nous nous étions liés depuis le début, que ce soit Clifford T. Ward ou Chris Rainbow.

Richard était respecté dans l’ensemble de l’industrie, non seulement pour ses connaissances globales, mais aussi pour la passion tout à fait inextinguible pour la musique qui a inspiré une telle sagesse. Ecrivain véritablement prolifique, il laisse une vaste bibliographie qu’il a complétée quelques mois seulement avant sa mort avec la parution chez Virgin Books en août dernier de On Air In The Sixties. L’histoire officielle de les pierres qui roulent‘ Sessions d’enregistrement de la BBC, il était lié à l’anthologie de l’album On Air de Polydor.

C’était le dernier de nombreux projets de livres et de disques avec le groupe, avec qui il a développé des liens étroits, notamment avec Ronnie Wood et l’ancien Stone Bill Wyman. Il a co-écrit en 2002 Blues Odyssey de Bill Wyman, qui a remporté le prix de littérature de la Blues Foundation ; il a également collaboré avec Wyman sur son tome Rolling With The Stones en 2003 et The Stones: A History In Cartoons en 2006.

La même année, Havers était l’auteur de The Rolling Stones: In The Beginning, et il a compilé et édité le livre officiel d’anniversaire du groupe en 2012, Rolling Stones 50, écrivant également les notes de pochette de l’album Blue & Lonesome de 2016. Il était une source de confiance à Les Beatles‘ L’organisation Apple Corps et une voix d’autorité dans les domaines du jazz et du blues, écrivant des tomes tels que Verve: The Sound of America et l’histoire du 75e anniversaire de Blue Note, Uncompromising Expression.

En tant que consultant jazz pour Universal Music, Richard a compilé des compilations multidisques définitives sur des figures de proue et des passions personnelles telles que Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, et Nat King Cole. Une autre de ses grandes dévotions musicales a conduit au livre très applaudi de 2004 Sintra.

En tant que confident de nombreuses personnalités célèbres de la musique et d’ailleurs, Havers a co-écrit des autobiographies de Gary Barlow, Tony Visconti, la personnalité de la télévision Len Goodman et le metteur en scène et metteur en scène Peter Glenville. Une myriade d’autres sujets à examiner sous son microscope comprenaient la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale, le football, le Titanic et l’industrie du transport aérien dont il est issu.

Né à Carshalton dans le Surrey, Richard a fait ses études à la Reigate Grammar School et a rejoint British Caledonian Airways à l’âge de 18 ans, basé à l’aéroport de Gatwick. Il a écrit et produit des jingles publicitaires sans fin et, après 16 ans, a déménagé chez Continental Airlines. Il a rencontré cet écrivain pour la première fois dans le rôle de Havers en tant que responsable marketing : au milieu des années 1980, Continental est devenu un sponsor officiel de Rock Over London, une émission musicale britannique hebdomadaire que j’ai produite puis animée pour une syndication mondiale. Grâce à son influence, la compagnie aérienne a parrainé des événements musicaux tels que Route 88, un festival country à Londres.

Après avoir quitté Continental en 1989, Richard a commencé à affiner sa nouvelle réputation d’auteur et de journaliste, écrivant également pour des publications telles que le Daily Telegraph, le Times et Record Collector. Une collaboration particulièrement mémorable s’est produite en 2011, lorsque sa relation avec le domaine Louis Armstrong m’a ouvert la porte pour réaliser le documentaire de BBC Radio 2 Satchmo By Satchmo, en utilisant l’audio inédit des journaux audio personnels de la légende du jazz.

En tant que co-fondateur d’uDiscover, Richard a été la force motrice pour l’établir comme une source mondiale d’informations sur la musique, conçue pour attirer de la même manière qu’il voyait la musique elle-même, couvrant tous les genres et toutes les générations. Il a fréquemment posté des histoires jusque tard dans la nuit, animé par son enthousiasme caractéristique pour le sujet et cette nouvelle façon de le partager.

Ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec Richard ont vu la positivité provocante avec laquelle il a abordé sa maladie. La réaction à son décès en dit long sur sa contribution à nos vies, et le travail qu’il nous laisse – partout sur ce site et dans tant d’autres endroits – restera sa signature indélébile.