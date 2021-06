Une sitcom TGIF classique est redémarrée de manière importante

Perfect Strangers, la sitcom à succès du poisson hors de l’eau d’ABC mettant en vedette Mark Linn-Baker et Bronson Pinchot, change le genre et la race de ses personnages principaux, avec les comédiennes noires Robin Thede et London Hughes en tête. Le projet est en cours de développement via HBO Max, plutôt que son ancien réseau de diffusion, et sera écrit par Thede, qui a également créé le parfait A Black Lady Sketch Show pour HBO. Bien qu’il n’ait pas encore le feu vert pour passer à la série, le streamer aurait donné à la comédie multi-caméras d’une demi-heure un contrat de développement de script, donc la balle est certainement en marche.