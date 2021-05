Une société basée sur le système de crédit social est plus proche que vous ne le pensez ⋆ .

par Robert Wheeler, The Organic Prepper:

Le système de crédit social a fait un autre pas en avant, cette fois de Down Under. Sous le couvert d’une répression de l’aide sociale, l’Australie a transféré 25 000 personnes vers un système de cartes sans numéraire qui restreint les achats non essentiels.

Les bénéficiaires de l’aide sociale australiens ont uniquement accès aux fonds via une carte de débit sans numéraire

Le gouvernement australien a forcé des milliers de bénéficiaires de l’aide sociale à utiliser Centrelink, une carte de débit sans numéraire. Dans le cadre d’une expansion massive du plan et du nouveau budget fédéral, les immigrants n’ont pas accès à la plupart des types d’aide sociale pendant quatre ans après avoir obtenu leur résidence. Cependant, l’aspect le plus crucial de Centrelink est que les Australiens ne peuvent pas utiliser les cartes pour les jeux de hasard, l’alcool ou les cigarettes. Seuls les produits de première nécessité comme l’épicerie et la nourriture peuvent être achetés avec les cartes.

East Kimberley et Goldfields en Australie-Occidentale, Ceduna en Australie-Méridionale et la région de Bundaberg-Hervey Bay dans le Queensland ont testé les cartes à partir de 2016. Dans le cadre de ce programme, 80% du paiement Centrelink des bénéficiaires de l’aide sociale ira directement à la carte plutôt qu’à un compte bancaire. Cela est censé empêcher les bénéficiaires de gaspiller l’aide sociale sur des articles inutiles.

Le trésorier Josh Frydenberg a dévoilé le plan visant à rendre le projet permanent dans les lieux d’essai. Le plan prévoit également de l’étendre à 25 000 personnes dans le Territoire du Nord et à Cape York.

Le récent budget du gouvernement australien comprend un paquet de 30 millions de dollars pour «améliorer les compétences» des personnes sur les sites d’essai et offrir un fonds pour l’emploi pour stimuler les possibilités d’emploi. Le plan comprend également le financement des services de réadaptation en matière de toxicomanie et d’alcoolisme dans les emplacements des cartes de débit sans numéraire.

Ne jugez pas si vite. Ce plan n’est pas ce qu’il semble

Beaucoup de gens se réjouiront, heureux que les «reines du bien-être» ne puissent plus mentir sur le fait de boire de la bière et de fumer tandis que d’autres peinent au travail pour payer ces produits de luxe. Cependant, la vérité est que ce schéma est beaucoup plus insidieux qu’il n’y paraît à première vue.

Personne ne veut payer des impôts plus élevés pour que ceux qui ne veulent pas travailler puissent gaspiller les prestations sociales. Mais les réactions instinctives qui soutiennent des projets comme celui-ci mèneront en fin de compte à un système de crédit social, à un UBI et à une allocation financière entièrement contrôlés par le gouvernement. La mise en œuvre de ces programmes est probable non seulement en Australie mais dans le monde entier.

Qu’est-ce qu’un système de crédit social?

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est un «système de crédit social», l’article de Business Insider le résume bien. Dans l’article «La Chine a commencé à classer les citoyens avec un système de« crédit social »effrayant – voici ce que vous pouvez faire de mal et les façons embarrassantes et dégradantes dont ils peuvent vous punir», écrit Alexandra Ma:

L’État chinois est en train de mettre en place un vaste système de classement qui surveillera le comportement de son énorme population et les classera tous en fonction de leur «crédit social». Le «système de crédit social», annoncé pour la première fois en 2014, vise à renforcer l’idée que «garder la confiance est glorieux et rompre la confiance est honteux», selon un document gouvernemental. Le programme devrait être pleinement opérationnel à l’échelle nationale d’ici 2020, mais il est déjà mis à l’essai pour des millions de personnes à travers le pays. Le schéma sera obligatoire. Pour le moment, le système est fragmentaire – certains sont gérés par les conseils municipaux, d’autres sont notés par des plates-formes technologiques privées qui contiennent des données personnelles. Comme les scores de crédit privés, le score social d’une personne peut augmenter ou diminuer en fonction de son comportement. La méthodologie exacte est un secret – mais les exemples d’infractions comprennent la mauvaise conduite, le tabagisme dans les zones non-fumeurs, l’achat de trop de jeux vidéo et la publication de fausses nouvelles en ligne.

Ce système arrive bientôt aux États-Unis et dans le reste du monde

Brandon Turbeville évoque ici la fusion à venir des systèmes de crédit social et UBI:

Alors que la plupart des Américains ont à peine remarqué leur descente dans un État policier, ils sont prompts à rejeter l’idée qu’un tel système pourrait être mis en œuvre dans le pays qu’ils considèrent encore comme libre. Cependant, toutes les pièces mobiles sont en place aux États-Unis. Il leur suffit de se rassembler pour former le système de crédit social ici.

Et ils se rassemblent.

Les médias sociaux sont une méthode essentielle pour juger des «scores sociaux». Principalement à cause de l’affichage volontaire des utilisateurs des médias sociaux sur pratiquement tous les aspects de leur vie. Les utilisateurs donnent les détails les plus personnels et les plus intimes de leur vie et le font sans frais.

Ces données sont extrêmement utiles aux gouvernements qui surveillent et stockent les informations librement acquises. Qu’il s’agisse d’opinions politiques, de photos de vous et de votre nourriture ou de conversations privées, ces données sont envoyées directement à l’entreprise. Les gouvernements respectifs ont alors accès à ces données par divers moyens et les utilisent à bon escient.

Dans cet article, Daisy offre un aperçu de la collecte de données aux États-Unis.

Les gens semblent aveugles à ce qui s’en vient

L’UBI, bien sûr, est une vieille idée et une si vieille que le philosophe / activiste Bertrand Russell en a même discuté. L’UBI, la société sans numéraire et le système de crédit social vont bientôt se combiner pour créer l’État policier le plus grand et le plus efficace jamais connu de l’homme. Une société où toute critique ou résistance du gouvernement se traduira par une fermeture immédiate des crédits et le trespasser sera totalement exclu de la société.

