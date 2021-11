Commerce et investissement

Une société cotée en bourse achète 833 000 000 SHIB pour offrir à ses investisseurs une exposition aux mèmes

AnTy8 novembre 2021

Bien que d’une valeur de seulement 50 000 $, Tokens.com note qu’il s’agit de la première société cotée en bourse à exposer ses investisseurs à la crypto-monnaie SHIB.

La société cotée en bourse Tokens.com Corp a annoncé lundi avoir acheté 833 millions de jetons SHIB au début du mois.

Bien qu’il s’agisse d’une bonne quantité de jetons, cet investissement valait entre 50 000 et 60 000 dollars le jour où l’entreprise a acheté les jetons. Tokens.com a déclaré avoir acheté des jetons SHIB le 3 novembre, moins d’une semaine après son ATH, alors que le prix se situait entre 0,000071 $ et 0,0000632 $.

Mais le fait qu’une société cotée en bourse ait investi dans le meme coin, bien qu’il s’agisse d’une société axée sur la cryptographie, est une bonne chose pour SHIB.

« Nous pensons être la première société cotée en bourse à offrir à ses investisseurs une exposition aux jetons SHIB », a commenté le PDG Andrew Kiguel.

Au moment de la rédaction, SHIB se négociait à 0,00005606 $, en baisse de 35,5% par rapport à son sommet historique de 0,00008616 $ atteint il y a onze jours lorsqu’il dépassait son concurrent Dogecoin en termes de capitalisation boursière. Depuis lors, la capitalisation boursière de 36,8 milliards de dollars DOGE a pris sa place, à la 9e place, au-dessus de la 11e place de Shiba Inu avec une capitalisation boursière de 30,7 milliards de dollars.

Dans son annonce officielle, la société a défini Shiba Inu comme une alternative de jeton basée sur Ethereum à Dogecoin (DOGE), qui fonctionne sur la plate-forme Proof-of-Stake (PoS) respectueuse de l’environnement. Contrairement à Dogecoin, qui n’est qu’une pièce de monnaie, l’écosystème SHIB prend également en charge NFT, GameFi et le commerce décentralisé via Shibaswap.

« Shiba Inu a évolué pour devenir l’une des crypto-monnaies les plus grandes, les plus populaires et les plus liquides au monde avec un public très fidèle », a déclaré Kiguel, ajoutant que c’était en raison du faible prix de négociation de SHIB qu’ils ont pu acheter un nombre important de jetons.

Récemment, la communauté SHIB s’est enthousiasmée lorsqu’il a été découvert que le code source du site Web du constructeur de voitures électriques d’Elon Musk, Tesla, contenait Shib dans la section type de paiement.

Le développeur de ShibaSwap l’a également reconnu sur Twitter, mais a déclaré que Musk pourrait très bien troller la communauté SHIB, ou qu’il pourrait s’agir d’un nom de code pour une autre devise canine comme Dogecoin, que Musk privilégie. Rien à ce sujet n’a encore été révélé par Tesla.

J’ai vérifié sur le site Tesla, il pourrait y avoir peu de possibilités

1. @elonmusk à la traîne #SHIARMY

2. Quelqu’un chez $TSLA est #SHIBARMY à la traîne @elonmusk pour soutenir $SHIB

3. Shiba est un nom de code pour certaines devises de chien

4. SHIB ARRIVE ! En tout cas s’il te plait DYOR, et ne mets pas ta ferme en jeu – Kaal (@kaaldhairya) 1er novembre 2021

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.