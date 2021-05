Une société de gestion de trésorerie déclare que les directeurs financiers évitent les risques, Bitcoin ne deviendra pas un véhicule d’entreprise

Compartir

Si vous avez besoin de savoir à quelle heure vous êtes dans Bitcoin, rendez-vous sur Fortune.com. Ils ont interrogé le directeur général de Treasury Partners, Jerry Klein, pour savoir si les entreprises considèrent Bitcoin comme une réserve de valeur. Réponse courte: «Aucun de nos clients n’a manifesté d’intérêt pour Bitcoin. “Bon à savoir. Mais explorons plus.

L’article commence par l’allitération et la malhonnêteté:

«Jusqu’à présent, la principale crypto-monnaie n’offre pratiquement aucune utilisation pratique. “

L’implication ici est que, par exemple, le transfert instantané de richesse n’est pas assez pratique? Nous avons vérifié l’article lié pour savoir exactement à quoi l’auteur faisait référence. Commence avec:

“En réalité, Bitcoin a échoué en tant que véhicule pour acheter des choses et a échoué à son premier grand test en tant que refuge lors du krach boursier de l’année dernière.”

Oh oui? Demandons aux personnes aux mains fortes qui ont conservé leur Bitcoin jusqu’à aujourd’hui. Pas satisfait des performances de Bitcoin? Il y a des turbulences, mais le port est sûr. Et sur l’autre point. personne ne veut être la prochaine personne à payer 10000 BTC pour deux pizzas. Bitcoin est et sera dans la phase de découverte de prix dans un avenir prévisible. Acheter des choses avec lui n’est pas une priorité.

Graphique des prix du BTC pour la dernière année sur KuCoin | Source: BTC / USDT sur TradingView.com

Mais revenons à la trésorerie de l’entreprise

Selon Klein, les portefeuilles de ses clients se composent généralement de trois types de placements: les obligations d’État, les fonds du marché monétaire et les actions de sociétés. Klein dit que ses priorités sont la sécurité et la liquidité, et que le risque est hors de question. De plus, poursuit l’article, «les entreprises veulent éviter de posséder des actifs qui risquent même la moindre baisse de valeur. “

Oh oui? La monnaie Fiat ne se dévalorise-t-elle pas aux États-Unis à un taux annuel de 15%? N’est-ce pas votre risque? Pour faire ressortir le point, citons le pionnier en montrant Bitcoin sur le bilan de l’entreprise. Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a récemment déclaré au magazine Time:

"Nous savons qu'il y a un engagement à avoir un déficit et nous connaissons cet engagement de relance ».

Cela signifie que le gouvernement des États-Unis imprime de l’argent comme s’il n’y avait pas de lendemain. Et ce sera dans un avenir prévisible.

Vous arrivez tôt au Bitcoin

Parmi la communauté crypto, on craint que l’arrivée de MicroStrategy, Square et Tesla signifie qu’il est temps pour les entreprises. Que l’avantage que le Bitcoin donnait aux petites personnes est révolu. L’attitude de Fortune.com dans la gestion du problème suggère que la communauté crypto pourrait se tromper. Les grandes institutions n’ont aucune idée de ce qui se passe. Vous avez probablement plus de temps pour empiler ces satellites.

Et c’est bien.

Image en vedette de Josh Hild sur Unsplash – Graphiques par: TradingView