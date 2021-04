Une société de loterie chinoise renomme et achète le fabricant de plates-formes minières Bitcoin pour 100 millions de dollars

Compartir

Suite à l’acquisition du groupe minier chinois Btc.com, la société de loterie chinoise 500.com a révélé l’achat d’un fabricant de plates-formes minières bitcoin, Bee Computing. La société de Shenzhen a acheté le fabricant de semi-conducteurs et de dispositifs miniers pour environ 100 millions de dollars dans le cadre d’un échange d’actions.

500.com change de nom pour Bit Mining Limited et acquiert Bee Computing pour 100 millions de dollars

Le 5 avril 2021, la société 500.com Limited (NYSE: WBAI) a déposé une déclaration auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur un formulaire 6-K. La société basée à Shenzhen a expliqué qu’elle avait conclu un accord de bourse avec la société Bee Computing. Le fabricant de plates-formes minières Bee Computing a été créé en 2018 et le dépôt indique qu’il se spécialise dans les machines minières 7 nm. De plus, après avoir acquis le groupe minier bien établi Btc.com, 500.com a changé son nom en « Bit Mining Limited ».

Bee Computing dispose de deux plates-formes minières, qui utilisent toutes deux des semi-conducteurs de 7 nm. La machine minière Pumbaa obtient environ 52 térahash par seconde (TH / s) et la série B2T environ 21 TH / s. Le mineur le plus puissant a une cote d’efficacité d’environ 54 Joules par térahash (J / TH) et le B2T a environ 55 J / TH. L’accord d’échange d’actions est remarquable et totalise environ 100 millions de dollars pour l’acquisition.

Le dépôt SEC de la société explique:

Conformément à l’accord d’échange d’actions, la société, sous réserve des conditions d’usage, [y emitirá] à la première clôture, un total de 16 038 930, ou 35 millions de dollars américains, de ses actions ordinaires de catégorie A aux actionnaires vendeurs. La première clôture devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2021. Sous réserve du respect des jalons suivants, la société émettra à la clôture ultérieure un total de 29 786 600, ou 65 millions de dollars américains, de ses actions ordinaires de catégorie A aux actionnaires vendeurs. . et les membres de l’équipe de recherche et développement.

Bee Computing poursuit la production de masse de plates-formes minières ASIC

Bee Computing devrait poursuivre la production de masse de mineurs de bitcoins embarqués avec des circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) de 7 nanomètres. Le fabricant devrait continuer à développer des machines avec la technologie 7 nm et également implémenter des machines minières ASIC basées sur l’ETH. Bit Mining souhaite également que Bee Computing développe des machines d’extraction en litecoin (LTC).

Selon le dossier, Bee Computing a investi plus de 35 millions de dollars dans des projets de R&D et a fait appel à Mediatek Inc., la plus grande société de conception de circuits intégrés d’Asie pour aider avec des puces 7 nm. Yufei Jiang, PDG de Bee Computing, déclare que les puces proviennent de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Que pensez-vous de l’achat de Bee Computing par 500.com et de son entrée dans l’espace minier Bitcoin? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

