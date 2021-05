Une société de médias fondée par des responsables d’Obama encourage les dons à un groupe lié au terrorisme ⋆ .

Crooked Media, une société fondée par d’anciens responsables de la Maison Blanche d’Obama Jon Favreau, Jon Lovett et Tommy Vietor, a encouragé ses abonnés sur Twitter à faire un don à une organisation antisémite liée au terrorisme à la suite du conflit en cours entre Israël et le Hamas, un rapport des émissions de Washington Free Beacon.

Dans le tweet désormais supprimé, le groupe de médias dirigé par les démocrates a encouragé ses adeptes à faire des dons à des organisations caritatives pro-palestiniennes, notamment Islamic Relief Worldwide (IRW), qui est interdite dans plusieurs pays en raison de ses liens avec des groupes terroristes.

«Voici qui fait du bon travail sur le terrain pour aider la population de Gaza», a écrit Crooked Media. «Soutenez-les si vous le pouvez.»

Le tweet a été rapidement supprimé et remplacé par une nouvelle version excluant l’IRW.

Voici qui fait du bon travail sur le terrain pour aider la population de Gaza. Soutenez-les si vous le pouvez! – @ theimeu https://t.co/bWXfUyKBZJ

– @ MedicalAidPal https://t.co/jKSi1uFmvf

– @ ThePCRF https://t.co/thfiMIwg0B

– @ PalestineRCS https://t.co/pRPiDFlyoU

– @ UNRWA https://t.co/ST1K8LhIh1 pic.twitter.com/lFhPjOVws4 – Crooked Media (@crookedmedia) 19 mai 2021

IRW prétend être une «agence d’aide humanitaire et de développement inspirée par la foi qui travaille pour sauver et transformer la vie de certaines des personnes les plus vulnérables du monde», mais les preuves issues de multiples enquêtes suggèrent le contraire. Un examen effectué par l’Institut Gatestone en 2013 a révélé que l’organisation était en fait une «plaque tournante pour les dons d’organisations caritatives accusées de liens avec Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes». En 2014, le service de sécurité israélien du Shin Bet a également affirmé qu’il détenait «des informations incriminantes contre IRW» qui le reliaient à des groupes terroristes qui justifiaient une interdiction en Israël et en Cisjordanie.

En plus d’être promu par des législateurs anti-israéliens tels que le représentant démocrate Ilhan Omar du Minnesota, qui a une longue expérience en matière de déclarations antisémites, IRW a été empêché de recevoir des dollars des contribuables par le Département d’État américain en janvier après sa les dirigeants ont exprimé à plusieurs reprises l’antisémitisme et sympathisé avec des groupes terroristes comme le Hamas.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

