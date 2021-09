Une société de musique rachète le mème de ‘Chloe’ NFT

in

27/09/2021

Une image d’un mème Internet populaire, avec une fille de deux ans, Il a été vendu sous forme de jeton non fongible (NFT) pour environ 74 000 $. L’image, surnommée Side Eyeing Chloe, montre la jeune Chloe Clem avec un regard désapprobateur après que sa mère a révélé un voyage surprise à Disneyland.

Les NFT sont des jetons numériques qui démontrent la propriété de l’art électronique. La famille Clem a vendu aux enchères son NFT pour 25 Ethereum, une forme de crypto-monnaie. Il a été acheté par 3F Music, une société de production musicale basée à Dubaï. L’entreprise n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la BBC.

Les NFT sont généralement achetés et vendus contre des crypto-monnaies. Malgré la possession du certificat numérique, les acheteurs ne contrôlent pas le droit d’auteur de l’image qu’il représente. La mère de Chloé, Katie, a déclaré à la BBC qu’elle et sa famille avaient regardé la vente aux enchères depuis leur domicile dans l’Utah et étaient ravis de la vente.