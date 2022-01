Une société d’hélicoptères poursuivie une fois de plus pour un incident mortel

La société qui possédait l’hélicoptère impliqué dans l’accident qui a tué la légende des Lakers de Los Angeles Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes est à nouveau poursuivie en justice. Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ Sports, le gymnase anciennement connu sous le nom de Mamba Sports Academy a déposé une plainte contre Island Express. Le gymnase, qui s’appelle maintenant Sports Academy, affirme que Island Express devrait être obligé de payer plus de 100 000 $ en frais pour la mort de l’un des passagers.

Les documents indiquent que Christina Mauser – une entraîneure de basket-ball pour filles – était employée par le gymnase avant sa mort, et le gymnase a versé des « indemnités de décès et des frais d’inhumation » à sa famille, qui ont coûté plus de 127 000 $. Sports Academy et une compagnie d’assurance prétendent que Island Express devrait payer l’argent en raison de sa négligence.

L’accident d’hélicoptère s’est produit en janvier 2020 et les responsables du NTSB ont déclaré que cela s’était produit pour diverses raisons, notamment « l’examen et la surveillance inadéquats par Island Express Helicopter Inc. de ses processus de gestion de la sécurité ». L’année dernière, le mari de Mauser, Matt, a parlé à PEOPLE de la perte de sa femme.

« Je considère le chagrin comme un oncle ivre, vous les aimez, mais c’est comme si vous ne pouvez les prendre qu’en autant de doses », explique Mauser. « Ouais viens parfois mais je ne veux pas que tu restes trop longtemps. Tu dois sortir d’ici. » Matt, qui est musicien, a donné un concert en l’honneur de sa femme. Il a également lancé la Christian Mauser Foundation qui aide à fournir des bourses et une aide financière aux athlètes féminines.

« Pendant 15 ans, j’ai eu la chance d’être marié à Christina », a déclaré Matt dans un communiqué de presse pour le concert. « Elle était loyale, déterminée, drôle et passionnée. Lorsqu’elle s’engageait à faire quelque chose, elle mettait tout son cœur et toute son âme à terminer le travail. Quand Christina était votre amie, vous saviez que vous aviez une amie pour la vie, une amie qui serait là pour vous pendant vos jours les plus sombres et célébrez vos moments les plus heureux. Christina ne vous a jamais abandonné. Elle était vraiment une joueuse d’équipe. »

L’épouse de Bryant, Vanessa, a poursuivi la société d’hélicoptères près d’un mois après l’accident. Le procès a été réglé en juin 2021 et les termes du règlement sont « confidentiels ». Vanessa a également un procès en cours avec le comté de Los Angeles pour des agents de la sécurité publique partageant des photos de Bryant et Gianna depuis le site de l’accident.