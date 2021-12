Ethereum (ETH)

Une société d’investissement lance une autre tentative de FNB Ether Futures avec Kelly Ethereum Ether Strategy ETF

AnTy30 novembre 2021

Kelly Strategic Management a déposé une demande de fonds négocié en bourse (ETF) Ether Futures auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Le Kelly Ethereum Ether Strategy ETF est un fonds géré activement qui investira dans des contrats à terme sur Ether réglés en espèces et négociés sur CME, conformément au dossier.

En février de cette année, CME a lancé des contrats à terme sur Ether et limite ces contrats à terme à 8 000 contrats pour un mois applicable, chaque contrat représentant 50 ETH.

CME lancera également des contrats à terme sur micro-éther qui représenteront un dixième d’un Ether le 6 décembre. contrats se développe régulièrement parmi les commerçants institutionnels, a déclaré CME à l’époque.

La deuxième plus grande crypto-monnaie connaît une tendance à la hausse aujourd’hui puisqu’elle a dépassé 4 740 $, en hausse de 520% ​​depuis le début de l’année, pour suivre Bitcoin et retomber à 4 585 $ au moment de la rédaction.

Cette décision de la société basée à Denver intervient environ trois mois après que VanEck et ProShares ont retiré leurs dépôts similaires à la suite de plusieurs applications Bitcoin Futures ETF. Il a été spéculé à l’époque que la SEC avait repoussé l’ETF à terme Ether.

Le mois dernier, deux ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin de ProShares et Valkyrie sont devenus publics après que le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que les contrats à terme fournissaient une protection suffisante et meilleure aux investisseurs que le Bitcoin spot.

Grâce à l’avantage du premier coup, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) détient 1,4 milliard de dollars d’actifs sous gestion.

Ethereum/USD ETHUSD

4.595.0884$147.963.22%

Volume 28,47 bVariation 147,96 $Ouverture 4 595,0884 $ Circulation 118,55 mCapacité boursière 544,76 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.