Une société d’investissement sud-coréenne victime d’une enquête fiscale

La société sud-coréenne d’investissement en cryptographie Hashed fait l’objet d’une enquête par les autorités fiscales de Séoul, a rapporté mardi CoinDesk Korea.

Le 4e bureau d’enquête du bureau régional des impôts de Séoul, qui traite le cas de Hashed, est responsable des cas d’évasion et de fraude fiscales, selon le rapport. La raison de l’audit n’a pas été divulguée. Aucune entreprise faisant l’objet d’une enquête par le 4e bureau n’a fait l’objet de poursuites au cours de l’année écoulée, a noté CoinDesk Korea, concluant qu’il est peu probable que Hashed le soit. La société d’investissement a annoncé une levée de fonds de 200 millions de dollars. pour les projets Web 3 la semaine dernière, s’ajoutant à ses 120 millions de dollars de décembre de l’année dernière. C’est l’un des investisseurs cryptographiques sud-coréens les plus connus; son portefeuille comprend des jeux comme Axie Infinity et The Sandbox, ainsi que Terra, la blockchain derrière le jeton LUNA. Hashed a déclaré à CoinDesk Korea qu’ils avaient coopéré à l’enquête et remis toutes les informations demandées. Les législateurs sud-coréens ont décidé la semaine dernière de retarder un nouvel impôt sur les plus-values ​​sur crypto d’un an.

