Les crypto-monnaies sont des actifs très volatils. Même Bitcoin, la crypto-monnaie la plus précieuse au monde par capitalisation boursière, est toujours soumis à des fluctuations de prix de 20 à 30 % un jour donné.

Ceci malgré le fait qu’il s’agisse du projet de crypto pionnier responsable de la naissance de l’ensemble de l’industrie de la technologie blockchain en commençant par la publication du livre blanc Bitcoin original par Satoshi Nakamoto en 2008.

Aujourd’hui, les crypto-monnaies offrent aux investisseurs et aux utilisateurs toutes sortes d’avantages et d’utilitaires intégrés, y compris des contrats intelligents auto-exécutables, des projets de financement décentralisés qui paient un rendement annuel plus élevé qu’une banque centralisée ne donnerait jamais à un client, des jetons non fongibles qui offrir aux propriétaires un statut social et un potentiel de profits énormes, et plus encore.

Bien que chacun des avantages ci-dessus des crypto-monnaies s’étende bien au-delà d’un système de paiement peer-to-peer décentralisé de base comme Bitcoin, ils ne correspondent pas nécessairement aux objectifs de chaque investisseur. Il existe un investisseur intermédiaire qui souhaite toujours que ses crypto-monnaies soient adossées à des actifs du monde réel tels que les métaux précieux.

C’est là qu’intervient Asia Broadband (OTC : AABB).

Pourquoi les clients choisissent Asia Broadband

Asia Broadband fournit à la fois des métaux précieux et de base extraits au Mexique à des clients dans toute l’Asie. L’entreprise en est à sa 25e année d’existence. Elle est cotée en bourse aux États-Unis et permet à ses clients de bénéficier de l’intégration verticale de sa chaîne de valeur.

Le passage de l’entreprise à la crypto-monnaie marque une aventure dans des eaux inexplorées. Mais pour les clients, il s’agit d’une opportunité de bénéficier de la flexibilité, de la sécurité et de la transparence offertes par les crypto-monnaies tout en leur donnant une exposition à l’instrument de couverture peut-être le plus éprouvé, le plus testé et le plus vrai de toute l’histoire de l’humanité ; Or.

Compte tenu de l’histoire de l’or et du fait que la technologie blockchain en est maintenant à sa 13e année d’existence, la tokenisation des métaux précieux n’est pas un nouveau concept. Il existe plusieurs autres concurrents au service des clients sur le marché de la cryptographie adossée à l’or. Alors pourquoi les investisseurs choisissent-ils Asia Broadband plutôt que d’autres options ?

C’est parce que contrairement à d’autres acteurs du marché, Asia Broadband n’est pas une entreprise de crypto-première.

C’est une société minière cotée en bourse à la disposition des investisseurs via le marché de gré à gré sous le symbole boursier AABB avec plus de 100 millions de dollars d’actifs. Cela signifie que c’est l’une des, sinon la seule, entreprise du secteur des jetons adossés à de l’or du marché de la cryptographie qui donne aux investisseurs un accès à l’or de manière «mine à jeton». Tout cela est accessible via le jeton AABB Gold, qui réside sur la blockchain Ethereum et est conforme à l’ERC-20.

Pourquoi le jeton AABB Gold est à la fois le présent et l’avenir des crypto-monnaies adossées à l’or

Le prix minimum du jeton AABB Gold est toujours lié au prix au comptant de l’or à un moment donné. Les investisseurs inquiets du potentiel de dépréciation de la monnaie se concrétise en raison de l’impression monétaire exorbitante par les gouvernements du monde entier en réponse à la pandémie de coronavirus ont désormais un moyen de se séparer de cette possibilité.

Non seulement Asia Broadband exploite activement des métaux précieux comme elle l’a été au cours des 25 dernières années, mais elle maintient également un minimum de 30 millions de dollars US d’or physique dans ses réserves à tout moment.

La société s’engage à utiliser des sources tierces pour l’or uniquement lorsque cela est nécessaire, avec ses propres réserves physiques et opérations minières offrant aux investisseurs une exposition aux métaux précieux pendant qu’ils détiennent le jeton et bénéficient de toute augmentation de la demande du marché.

Le fait que le jeton soit adossé à 100% à l’or et que les investisseurs bénéficieront de l’intégration verticale d’Asia Broadband offre une proposition de valeur très claire qu’aucun autre acteur du marché ne peut. La réception extrêmement positive du jeton en est le reflet.

Plus d’un million de jetons ont été vendus au cours des deux premières semaines du lancement du jeton et plus de 9 000 utilisateurs actifs détiennent actuellement plus de 245 000 jetons.

Asia Broadband s’engage de tout cœur à offrir aux investisseurs une toute nouvelle façon d’équilibrer leur intérêt pour la crypto-monnaie et l’or. Le moment est venu de bénéficier d’un projet unique en son genre « de la mine au jeton » comme AABB Gold.