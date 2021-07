Une soirée avec Kindle Vella : premières impressions de la nouvelle tentative d’Amazon de réinventer la lecture

La nouvelle plate-forme de lecture épisodique Kindle Vella d’Amazon dans l’application Kindle pour iOS. (Images Amazon)

L’histoire sérialisée est un pilier du monde littéraire, une formule éprouvée pour créer un conte alléchant, de l’ouverture du crochet à la fermeture du cliffhanger.

Mais c’est le rare auteur qui peut garder les lecteurs absorbés dans un récit lorsque le drame sans précédent de leur propre vie est à portée de clic ou de clic.

C’est le défi fondamental auquel est confronté Kindle Vella. Je l’ai vécu moi-même en passant quelques heures avec la nouvelle « plateforme d’histoires épisodiques » d’Amazon après sa sortie officielle mardi après-midi. Malgré le “Kindle” dans le nom, Amazon ne propose pas Vella via sa gamme de liseuses, du moins pas encore.

Au lieu de cela, Vella est disponible dans l’application Kindle pour iOS et sur le Web. Sans l’expérience de lecture immersive offerte par les magazines, les livres et les appareils de lecture dédiés, Vella est en concurrence avec les messages texte et les publications Facebook et toutes les autres foutues distractions fournies par nos smartphones et navigateurs Web.

Relever ce défi en tant qu’auteur nécessite des compétences particulières. Blâmez mon cerveau moderne et le fléau des notifications mobiles, mais d’après mon expérience jusqu’à présent, la plupart des auteurs indépendants soumettant du contenu à Vella ne sont pas encore tout à fait là.

Plusieurs fois, je me suis retrouvé à répondre à un SMS ou à aimer une publication sur Facebook, et me suis rendu compte que je n’avais pas terminé l’« épisode » de Vella que j’avais commencé quelques minutes plus tôt.

Il y a des exceptions, parmi elles « The Marriage Auction » d’Audrey Carlan et « Ragtown » de Kelly Stone Gamble, que j’ai toutes deux découvertes dans la section « Top Faved » de Vella. Mais maintenant, je suis allé trop loin dans cette histoire sans une exposition appropriée.

Voici ce qu’est Vella et comment cela fonctionne :

Amazon appelle Vella “une nouvelle expérience de lecture interactive et mobile pour les histoires sérialisées”, présentée en épisodes allant de 600 à 5 000 mots. Les trois premiers épisodes de chaque histoire sont gratuits. Après cela, les épisodes sont achetés à l’aide d’un système spécialisé de jetons pouvant être achetés par lots (ci-dessous). C’est une évolution intéressante vers la monnaie virtuelle, et il vaudra la peine de regarder pour voir où Amazon va avec cela.

Les lecteurs qui achètent des jetons Vella reçoivent un “Fave” par semaine, qu’ils peuvent attribuer à “l’histoire qu’ils ont le plus apprécié cette semaine”, comme l’explique Amazon. Ceci est notable dans le contexte de la lutte plus large d’Amazon contre les critiques de produits frauduleuses. Les favoris sont un facteur majeur dans la détermination des histoires à faire surface. Les lecteurs devront payer pour offrir cette précieuse forme d’éloge. Les auteurs peuvent ajouter des notes au bas de chaque épisode pour communiquer directement avec les lecteurs et offrir des détails en coulisses. Vella est une extension de la plate-forme Kindle Direct Publishing pour les auteurs indépendants, elle comprend donc de nombreux auteurs accomplis mais aussi de nombreux amateurs ambitieux. J’ai remarqué quelques désaccords sujet-verbe et d’autres erreurs de base auxquelles on ne s’attendrait pas dans un livre édité. Amazon offre aux auteurs de Kindle Direct Publishing 50 % des redevances en fonction du montant que les lecteurs dépensent pour leurs épisodes Vella. Cela se compare à un système à plusieurs niveaux de 35 % ou 70 % pour les redevances normales du KDP. La plupart des histoires disponibles dans Vella sont de la fiction, y compris des histoires de romance, de mystère, de science-fiction et d’action. D’après mon regard initial à travers le catalogue, il n’y a pas grand-chose en termes de non-fiction narrative forte. Vella pourrait offrir une opportunité intéressante pour le journalisme sérialisé. Bien que Vella ne soit pas disponible dans l’application Kindle pour Android, j’ai trouvé l’expérience parfaitement satisfaisante dans le navigateur Chrome sur Android.

Vella sera étroitement surveillée étant donné l’histoire de l’influence d’Amazon dans le monde littéraire, de ses racines en tant que libraire en ligne à son lancement des liseuses Kindle en passant par son acquisition du géant des livres audio Audible.

Il y a beaucoup de place pour l’amélioration. En plus de rendre le service disponible sur un appareil sans distraction, Vella bénéficierait de quelques grands noms.

Pour ne pas diminuer le travail acharné et le talent des auteurs de KDP, mais je me suis demandé à quoi auraient ressemblé les débuts de Vella avec des travaux remarquables de John Grisham, Malcom Gladwell ou Delia Owens en tête d’affiche du lancement.

Bien sûr, ce n’est que le premier épisode de l’histoire de Vella. Amazon peut-il surmonter les obstacles et réinventer à nouveau la lecture ? Restez à l’écoute pour le découvrir.