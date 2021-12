Une soirée punk pour le réveillon du Nouvel An 1977 avec les Ramones

Pour tout fan de punk ou de new wave qui se respecte à portée de voix de Londres, il n’y avait qu’une seule façon de voir l’ancienne année 1977. Le 31 décembre, les Ramones étaient en tête d’affiche au Rainbow, sur un projet de loi puissant soutenu par la génération X, le groupe dans lequel Billy Idol est devenu célèbre, et les punks écossais les Rezillos, mieux connus pour leur tube « Top Of The Pops ». Le set des Ramones a donné naissance à ce qui est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands albums live jamais sortis.

La performance de Joey, Dee Dee, Johnny et Tommy était enregistrée pour ce qui est devenu l’album It’s Alive, du nom du film d’horreur américain du même nom. Il a également été capturé dans cette vidéo maintenant hébergée sur la chaîne YouTube du groupe. Le film de 26 minutes montre que la tenue phare de New York est en pleine forme et transporte ses fans avec eux à chaque centimètre du chemin. Le spectacle lui-même comportait 28 chansons en moins d’une heure d’énergie rock’n’roll effrénée et non diluée.

It’s Alive, qui est devenu un Top 30 LP au Royaume-Uni, a été le premier de pas moins de sept albums live des Ramones, bien que l’ensemble de deux disques (produit par Tommy Ramone) ne soit sorti qu’en avril 1979, soit environ 16 mois après le concert. En tête d’affiche du Rainbow, le groupe venait de sortir son troisième album studio Rocket To Russia. Leur set contenait des chansons des trois LP à ce jour, y compris, bien sûr, « Rockaway Beach », « Blitzkrieg Bop » et « Sheena Is A Punk Rocker », chacun livré avec un peu plus que leur traditionnel « 1-2-3-4 » compter.

Lorsque l’album a été réédité par Audio Fidelity au début de 2017, Record Collector a écrit à propos des Ramones : « Comme la plupart des sets n’ont duré que 20 minutes environ, ils n’ont jamais traîné assez longtemps pour devenir ennuyeux. Ce 1977 [sic] release, à l’origine sur Sire, est un superbe document live. Johnny Ramone lui-même réfléchira plus tard : « Je pense que notre apogée, notre plus grand moment, est ce spectacle du réveillon du Nouvel An de 1977 à 1978. Je pense que c’est notre plus grand moment en tant que groupe.

