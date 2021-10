Une somme à sept chiffres en tête alors que Barcelone prépare le coup surprise de Man Utd

Barcelone aurait élargi sa liste de souhaits au milieu de terrain pour inclure un autre remplaçant de Manchester United après avoir récemment examiné Donny van de Beek.

Van de Beek a été pressenti pour retrouver l’ancien entraîneur néerlandais Ronald Koeman au Camp Nou récemment. Il a lutté pour le temps de jeu à Manchester et Barcelone veut un renfort au milieu du parc. Mais ils envisagent maintenant une opportunité différente de celle de Man Utd, semble-t-il.

Selon The Sun, Barcelone demande maintenant des mises à jour sur Nemanja Matic. L’international serbe est en fin de contrat en 2023 et un renouvellement semble peu probable à l’âge de 33 ans.

Le grand milieu de terrain a représenté United en 165 matches, mais pourrait approcher la fin de son séjour à Old Trafford. Cette saison, il a débuté trois des huit premiers matchs de United en Premier League.

Fred et Scott McTominay restent le duo de départ préféré d’Ole Gunnar Solskjaer dans le double pivot. De plus, ce domaine semble être celui que United est le plus susceptible de renforcer à la prochaine opportunité sur le marché des transferts.

Dans ce cas, Matic tomberait plus bas dans la hiérarchie et devra peut-être considérer ses options. Barcelone en est conscient et pense qu’il pourrait être un ajout utile.

En raison de sa situation financière désespérée, le Barça ne peut pas se permettre d’énormes signatures. Cependant, ils doivent encore trouver un moyen de se renforcer après un début de saison en Liga qui peut être qualifié au mieux de mitigé.

Par conséquent, Matic pourrait être une opportunité à faible coût compte tenu de son âge et du manque de temps restant sur son contrat. Ils pensent qu’ils peuvent le prendre pour moins de 10 millions de livres sterling et s’adapter à son salaire de 140 000 livres sterling par semaine.

Barcelone attendrait probablement l’été 2022 pour négocier un accord, plutôt que la mi-saison en janvier. Par conséquent, il semble que Matic disputera une cinquième saison complète à Manchester avant de décider de son avenir.

Il reste à voir si un accord pour van de Beek pourrait encore être envisagé en janvier. Cependant, cela semble également peu probable après Solskjaer a décidé qu’il serait préférable de conserver autant d’options que possible jusqu’aux dernières semaines de la saison.

Le patron de Man Utd, qui est à nouveau sous pression, aurait craint d’avoir abusé de certains joueurs à la fin de la saison dernière. Pour éviter une répétition, il veut garder une équipe complète jusqu’à l’été.

Par conséquent, si Barcelone a besoin d’un renforcement à court terme, elle devra peut-être chercher ailleurs en hiver. Mais cet été, Matic en particulier sera apparemment à l’ordre du jour.

Lui et van de Beek ont ​​été désignés comme des victimes potentielles comme United cherche à faire de la place pour la signature de quelqu’un comme Declan Rice. Mais si Barcelone sera le preneur ne deviendra clair qu’avec le temps.

Un autre lien entre Barcelone et Man Utd

En plus de van de Beek et Matic, un membre plus éminent de la première équipe de United a également été lié à Barcelone.

Des allégations ont récemment émergé d’ESPN selon lesquelles Le Barça s’est vu offrir la possibilité de signer Paul Pogba.

Le milieu de terrain français est en fin de contrat à la fin de la saison. Ce serait un engagement financier majeur pour United de renouveler son contrat.

Malgré tout, l’espoir demeure que Pogba signera un nouvel accord. Mais jusqu’à ce qu’il mette la plume sur papier, il continuera à faire l’objet de spéculations.

L’agent Mino Raiola sonderait les meilleurs clubs européens, dont le Barça. Ils pourraient négocier un accord précontractuel avec lui dès le jour de l’an.

Mais le Barça pourrait ne pas être en mesure de payer la commission que Raiola voudrait dans le cadre d’un accord. Le propre salaire de Pogba serait également excessif pour le club catalan.

Par conséquent, ils sont plus susceptibles de rechercher des options plus abordables, même si Pogba ne propose pas de frais de transfert.

