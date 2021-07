Actualités Bitcoin

Un grand vent arrière pour Bitcoin, Ether et Crypto: une somme d’argent gargantuesque manque

C’est l’un des plus grands groupes d’acteurs, qui implique des baby-boomers avec une énorme somme d’argent qui n’ont pas encore rejoint la crypto et qui montrent maintenant un intérêt «massif».

La division de courtage du géant bancaire Goldman Sachs procède actuellement à la compensation et au règlement des produits négociés en bourse (ETP) de crypto-monnaie pour certains de ses clients européens de fonds spéculatifs.

Ces services sont actuellement proposés à un nombre limité de clients qui envisagent de les déployer auprès d’une clientèle frontalière.

En mars, Goldman Sachs a redémarré son bureau de cryptographie au milieu de l’intérêt croissant des institutions pour le bitcoin. À l’époque, la banque avait déclaré qu’elle cherchait des moyens de répondre à une augmentation de la demande pour posséder et investir dans la principale crypto-monnaie.

Les banques rivales JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont également donné à leurs clients, en particulier les plus riches, l’accès à des fonds cryptographiques.

Rien que cette semaine, comme indiqué, JPMorgan a donné à ses conseillers financiers le feu vert pour donner à tous ses clients de gestion de patrimoine de détail l’accès à quatre fonds de crypto-monnaie qui incluent les quatre produits de Grayscale qui couvrent Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH ), et Ethereum Classic (ETC), ainsi que la confiance Bitcoin d’Osprey.

“C’est haussier pour le seul fait que les banques proposant ces produits suppriment les frictions pour les gros clients”, a déclaré SplitCapital.

Il souligne ensuite que la division Private Wealth Management (PWM) de la plupart des banques concerne des clients fortunés, qui varient généralement entre 1 et 50 millions de dollars. Et l’écrasante majorité de la clientèle est constituée de baby-boomers, et les banques leur offrent des services sur mesure pour leur argent et détournent le jeu de l’investissement.

« Même s’il est généralement peu sophistiqué, ce groupe d’investisseurs représente une somme d’argent gargantuesque : 1,2 billion de dollars + (2021), dont 54 % sont basés aux États-Unis. Et les actifs sous gestion ne font qu’augmenter à mesure que les banques ajoutent des dépôts minimums plus élevés. »

Selon une enquête de Goldman Sachs, près de la moitié des family offices qui supervisent la richesse des familles riches souhaitent également se lancer dans la cryptographie, tandis que 15% y sont déjà.

45% des 150 family offices interrogés dans le monde ont déclaré qu’ils cherchaient à entrer sur le marché en raison d’une “inflation plus élevée, de taux bas prolongés et d’autres développements macroéconomiques après une année de relance monétaire et budgétaire mondiale sans précédent”.

En mars, Goldman Sachs a déclaré qu’il était sur le point d’offrir à ses clients privés la possibilité d’investir dans des véhicules d’investissement liés au bitcoin.

Ces services sont 100% orientés clients et les banques ne déploient que les produits que leurs clients souhaitent. Étant donné que les banques les expédient à un moment où l’industrie de la cryptographie est soumise à un examen réglementaire, cela ne peut que signifier que “l’intérêt est toujours énorme”.

Pourtant, les banques et les investisseurs traditionnels sont lents, et ces choses prennent beaucoup de temps. Dans l’ensemble, à long terme, c’est “très positif, et nous verrons probablement de gros flux au comptant si la demande reste aussi élevée”.

«Je pense que c’est probablement le plus grand groupe de joueurs qui n’ont pas encore rejoint (à court de MF + ETF). C’est un bon vent arrière et, espérons-le, ne grandira qu’à mesure que la légitimité augmente.

