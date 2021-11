Un rapport en Italie affirme que West Ham United « envisage sérieusement » un swoop en janvier pour l’attaquant lillois Jonathan Ikone mais fait face à la concurrence d’au moins deux clubs.

Les Hammers ont recruté cinq nouveaux joueurs pendant la période estivale – deux en prêt. Mais le seul ajout offensif de l’équipe d’East End était Nikola Vlasic. Le joueur de 24 ans n’a pas encore trouvé de titulaire régulier dans l’équipe de Premier League de David Moyes.

Il n’a connu qu’un seul départ sur quatre apparitions, tout en jouant trois fois en Ligue Europa. On a l’impression que le club du London Stadium est encore léger dans les zones d’attaque du terrain.

Michel Antonio continue d’exceller à l’avant, mais a besoin d’aide. Et c’est peut-être l’homme vers qui ils se tournent qui a 23 ans Ikoné.

L’international français est avec Lille depuis 2018, faisant 115 apparitions en Ligue 1 pour Les Dogues. Il n’est pas prolifique devant le but, avec seulement 11 buts en championnat pour le club.

Mais Didier Deschamps l’a sélectionné quatre fois pour les Bleus, l’ancien as du Paris Saint-Allemand marquant un but. Il semble que l’as né à Bondy ait quelques prétendants, avec Chelsea et Tottenham liés dans le passé.

Milan Live (via Sport Witness) rapporte que West Ham est sur le point de se battre avec Everton et l’AC Milan pour sa signature. Le rapport ajoute que les géants italiens estiment que l’ajout d’Ikone pourrait être « décisif » dans leur défi pour le titre ce trimestre.

Les Rossoneri étaient liés cet été mais aucune « offre concrète » n’a été faite au club français. Les finances pourraient avoir joué un rôle car il est dit que tout prétendant devra trouver une « somme importante » pour conclure un accord sur la ligne.

West Ham une proposition attrayante

Il n’y a pas si longtemps, les Hammers se battaient du mauvais côté de la table. Cependant, après la sixième place de la saison dernière, ils occupent désormais la quatrième place du classement, à égalité de 20 points avec Manchester City.

L’équipe de la capitale vole également en Europe et occupe la tête du groupe H de la Ligue Europa. Il est presque certain qu’elle se qualifiera pour les huitièmes de finale de la compétition européenne de deuxième niveau.

Les joueurs verront désormais l’équipe de Moyes comme une force du football anglais et un club évoluant dans la bonne direction. Le même rapport indique que West Ham est l’un des clubs qui «se précipitent» et «envisagent sérieusement» d’acheter Ikone.

Il est sous contrat au stade Pierre-Mauroy jusqu’à l’été 2013. Il n’y a aucune mention d’un éventuel prix à payer.

Mais plus il approche de la fin de son contrat, plus il devient attrayant pour les acheteurs.

