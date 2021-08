Une sorcière dans l’émission d’aujourd’hui !, Paul Stanley se termine par terre

Une sorcière du Today Show !, Paul Stanley se retrouve par terre | Instagram

La sorcellerie dans Aujourd’hui! Paul Stanley, l’un des animateurs les plus aimés du programme Hoy, assure qu’il y a de la sorcellerie dans l’étoile du matin de Televisa et plus que cela, il a indiqué qu’il en avait été affecté et que tout a été enregistré.

C’est dans les récits de Mariana Ochoa que la chute de l’acteur de Mi Querida Herencia a été enregistrée au milieu du forum Televisa. La chanteuse faisait un bref enregistrement avec Carlos Espejel, son collègue juge en Les Chiquillos d’aujourd’hui quand au fond on s’aperçut que quelqu’un tombait.

En se mettant à côté de la caméra, les célébrités ont laissé quelqu’un voir complètement par terre, c’était paul stanley, qui s’est rapidement levé et a assuré que le faux pas n’était pas un accident et que Mariana Ochoa en était la cause.

Cela peut vous intéresser : Adorable entre les draps, Daniella Chávez conquiert Internet

Tu m’as ensorcelé, c’est ce que l’agréable chauffeur a dit au chanteur après sa chute sous les rires de Carlos Espejel et des personnes présentes.

Cela peut vous intéresser: Par derrière !, Yanet García fait tomber Demi Rose dans le jacuzzi

REGARDEZ L’HEURE EXACTE ICI

Il convient de noter que bien que Stanley l’ait dit comme une blague, ce ne serait pas la première fois qu’il était lié au programme Hoy avec de la sorcellerie, puisque Mhoni Vidente assure que le secret du succès de la matinée est le suivant.

Cela peut vous intéresser : En tenue de plage, Belinda révèle le secret de ses courbes

Selon la voyante cubaine, ce serait Magda Rodríguez qui assisterait à des rituels Santero très puissants pour augmenter l’audience du concours Venga La Alegría ; cependant, il a indiqué qu’ils étaient si forts qu’ils ont été accusés de Magda elle-même.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Mhoni assure qu’à deux reprises le producteur l’a contactée et pas seulement cela, mais qu’à deux reprises elle en a profité pour envoyer des messages à ses proches et à ses collègues du programme Hoy et indiquer qu’il y a encore des énergies sombres dans l’endroit.