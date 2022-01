Une soucoupe volante pour flotter sur la Lune

01/03/2022 à 14:09 CET

Pablo Javier Piacente

Un nouveau rover flottant en forme de soucoupe volante profiterait de l’énergie directe du Soleil, aidée par de petits propulseurs ioniques, pour se déplacer en lévitation par la Lune et d’autres étoiles sans atmosphère.

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont conçu une « soucoupe volante » qui pourrait flotter sur la Lune : il s’agit d’un rover léger en forme de plat qui peut voler en suspension à la surface de la Lune et d’autres surfaces planétaires sans air. , comme les astéroïdes. le « soucoupe volante » il serait alimenté par le champ électrique qui s’accumule en raison de l’exposition directe au Soleil et à son plasma environnant : en l’absence d’atmosphère, la charge énergétique permettrait de léviter à plus d’un mètre au-dessus de la surface.

De plus, ils utiliseraient petits faisceaux d’ions pour charger le véhicule et augmenter la charge naturelle de la surface sur laquelle il vole, en contrecarrant la gravité. Cette force ionique repose sur l’utilisation de propulseurs ioniques miniatures, qui sont reliés à un réservoir contenant du liquide ionique sous forme de sel fondu, placé à température ambiante. Lorsqu’une tension spécifique est appliquée, les ions présents dans le liquide se chargent et émettent des « rayons & rdquor; qui transmettent une certaine force à travers les petits propulseurs.

Lévitation sur la Lune

Selon un communiqué de presse, la Lune a une charge d’énergie de surface assez fort pour faire léviter la poussière sur le sol, tout comme l’électricité statique fait dresser les cheveux d’une personne. Ce même effet est reproduit dans d’autres étoiles sans air ni atmosphère, étant l’idée initiale sur laquelle est basé le concept du nouveau rover flottant, selon une étude publiée dans le Journal of Spacecraft and Rockets.

le rover en forme de plat il comprendrait dans sa structure un film polyester en polyéthylène téréphtalate étiré, appelé BoPET. Ce matériau, spécifiquement dans la variété Mylar, possède des propriétés importantes pour ce type d’utilisation, telles que sa haute résistance à la traction, sa stabilité chimique et dimensionnelle, sa transparence et sa réflectivité, qui lui permettent de profiter pleinement de l’énergie du soleil. est destiné à être utilisé pour les voiles solaires, comme moyen alternatif de propulsion pour les engins spatiaux.

Selon un article publié dans Science Alert, la nouvelle technologie de rovers flottants cela pourrait grandement simplifier l’exploration spatiale sur des terrains accidentés tels que la Lune ou les astéroïdes. En disposant d’un mécanisme contrôlé pour maintenir le rover flottant, les missions des différentes agences spatiales pourraient traverser des terrains inexplorés et très accidentés, sans avoir à éviter physiquement ces obstacles.

Des rovers plus efficaces et économiques

Apparemment, les modèles mathématiques développés par les chercheurs ont théoriquement confirmé l’efficacité du concept de propulsion, qui combine l’énergie solaire captée en surface avec la force des propulseurs ioniques. Le système fournirait suffisamment de poussée pour que le rover décolle du sol et vole en suspension.

Dans une expérience en laboratoire, les scientifiques ont pu faire léviter un petit véhicule avec cette technologie, qui tient dans la paume d’une main et pèse environ 60 grammes. Cependant, le quantité de force requise cela dépendrait dans chaque cas de la taille du corps planétaire sur lequel le rover survolerait, en fonction de l’intensité de la gravité qui doit être contrecarrée.

Un point crucial est que ce type de conception ionique utilise très peu d’énergie pour générer beaucoup de tension, donc l’énergie nécessaire pour mettre les rovers en action serait considérablement réduite, diminuant de la même manière l’impact économique des missions. Avec ce type d’approche, les astronomes pensent qu’il serait possible d’explorer de gros astéroïdes, comme Psyché, en examinant de près ces corps rocheux et avec un véhicule qui ne serait pas limité par les reliefs ou la disponibilité de l’énergie.

Référence

Lévitation électrostatique sur des corps planétaires sans atmosphère avec des sources d’ions ioniques-liquides. Oliver Jia-Richards, Sebastian K. Hampl et Paulo C. Lozano. Journal des vaisseaux spatiaux et des fusées (2021). DOI : https : //doi.org/10.2514/1.A35001